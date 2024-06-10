CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Devlet Hava Meydanları'na kalibrasyon için alınan uçakla seyahat ettiğini ileri sürdü. Başarır, milyonlarca yurttaşın otobüs bileti veremediği için memleketlerine gidemediğini belirterek, bakanların Jetgiller ailesine katılmaya devam ettiğini söyledi.

10.06.2024 15:18
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(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Jetgiller ailemiz günden güne büyüyor" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Devlet Hava Meydanları'na kalibrasyon için alınan uçakla seyahat ettiğini ileri sürdü. Başarır, "Milyonlarca yurttaşımız, emeklimiz, işçimiz 1.200 lira otobüs biletini veremediği için köylerine, memleketine gidemiyor. Siz utanmıyor musunuz? Her hafta sizin gibi bir bakanı Jetgiller ailesine katmaya devam edeceğim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'Jetgiller ailesi' diye nitelendirerek ilk önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Rönesans şirketine ait uçakla Almanya'ya gezi yaptığını, ikinci olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Tapu-Kadastro'ya ait haritalama uçağıyla seyahat ettiğini, üçüncü olarak da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangınla mücadele uçağını gezilerinde kullandığını açıklamıştı.

"Jetgiller ailemiz günden güne büyüyor" diyen Başarır, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Devlet Hava Meydanları'na ait kalibrasyon uçağıyla seyahat ettiğini ileri sürdü. Koca'nın söz konusu uçakla 31 Mart yerel seçim sürecinde 21 Mart'ta Mardin'e giderek Şehir Hastanesi'nin temel atma törenine katıldığını söyledi. Başarır, şunları söyledi:

"Şimdi size soruyorum: Siz hiç Utanmıyor musunuz?"

"Jetgiller ailemiz günden güne büyüyor. Bugün aramıza yeni bir bakanımız katıldı. Çok iyi tanıyorsunuz. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı. Bu beyefendi de Devlet Hava Meydanları'na kalibrasyon için alınan bu uçakla özel işlerinde ve siyasi işlerinde seyahat etmiş. Mesela, 10 Nisan'da, bayramda Hatay'a gitmiş. Beyefendi, Mardin'e gitmiş. Beyefendi Hatay'a gitmiş. Şimdi soruyorum Sayın Bakan, bayramda uçakla Hatay'a gidiyorsunuz, seçim için, özel işleriniz için. Mardin'e gidiyorsunuz. Ama bayram tatiline giriyoruz. Milyonlarca yurttaşımız, emeklimiz, işçimiz 1.200 lira otobüs biletini veremediği için köylerine, memleketine gidemiyor. Siz utanmıyor musunuz? Her hafta sizin gibi bir bakanı Jetgiller ailesine katmaya devam edeceğim.

Yapmayacaksınız beyler, binmeyeceksiniz. Tarım Bakanı, yangın söndürme uçağıyla gezer, sen kalibrasyon için alınan uçakla gezersin, ihaleye sözleşme koyar Ulaştırma Bakanı gezer. Vatandaş bayramda evinde kalır, sokağa çıkamaz. Şimdi size soruyorum: Siz hiç utanmıyor musunuz? Olmaz beyler, bir parça edep bir parça utanma."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi - Son Dakika

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