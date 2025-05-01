CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Erdoğan'a "Telef" Yanıtı: "Sen Zaten Siyaseten Telef Olmuşsun. Bu Halk Seni Siyaseten Telef Etmiş"

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(İZMİR) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek?" sözlerini değerlendirirken, "Sen zaten siyaseten telef olmuşsun. Bu halk seni siyaseten telef etmiş" dedi.

CHP üyeleri, Lozan Meydanı'ndan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na kortej halinde yürüdü.

Kortejde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partinin ilçe başkanları ile gençlik ve kadın kolları üyeleri katıldı.

Başarır, yürüyüşte gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek?" sözlerine yanıt verdi.

"Her gecenin bir sabahı var ama bu sabahın da bir sahibi var"

Bu yıl, son yılların en kalabalık 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığını ifade eden Başarır, şunları söyledi:

"İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi son yıllardaki en kalabalık, en coşkulu 1 Mayıs bu dönem yaşanıyor. Binlerce insan emeğinin karşılığını alabilmek için burada yürüyor. Her gecenin bir sabahı var ama bu sabahın da bir sahibi var. O sahipler de emekçiler, işçiler, emekliler… Yani ezilen milyonlar. O yüzden 1 Mayıs'ı İzmir'de geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Eski il başkanlarıma da 'Bu 1 Mayıs nasıl?' diye sordum. 'Son yılların en kalabalık, en coşkulu ve en tepkili 1 Mayıs'ı' dediler. Mücadeleye devam edeceğiz. Dediğim gibi, her gecenin bir sabahı var. Ama bugünün sabahının sahipleri var. Onlar da milyonlarca insan."

"Sen beni telef edemezsin"

Erdoğan'ın "telef" ifadelerine de yanıt veren Başarır, şunları kaydetti:

"Artık bu başka bir noktaya geldi. Ahlaksızlıklarını, hukuku araç kılarak yapıyorlar. Hukuku araç kılarak insanları susturmaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tayyip Bey nerede? 'Cumhurbaşkanlığında daha kaç CHP'li telef olacak?' Sen zaten siyaseten telef olmuşsun. Bu halk seni siyaseten telef etmiş. Sen beni telef edemezsin. O yüzden siyaseten telef olan Recep Tayyip Erdoğan, baskılarını bırak, sandığı getir. İzmir'de yüz binlerce emekçi sana 'git' diyor. 'Sahtekar TÜİK' diyor. 'Emek hırsızı' diyor. O yüzden telef olacak biri varsa, o Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu baskılar bizi sindirmeyecek, bıktırmayacak, susturamayacak. Seçim olana kadar yürüyeceğiz 1 Mayıs coşkusuyla."