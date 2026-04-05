CHP Hatay İl Başkanlığına Mehmet Gunenç seçildi.
CHP Hatay Olağanüstü İl Kongresi, bir düğün salonunda gerçekleştirildi.
Divan başkanlığını CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un yaptığı kongrede, mevcut başkan Hakan Tiryaki aday olmadı.
Tek listeyle gidilen seçimde, Mehmet Gunenç il başkanlığına seçildi.
