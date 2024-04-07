CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay seçimlerine ilişkin itirazlarını YSK\'ye iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelerek, Hatay seçimlerine ilişkin olağan ve olağanüstü itirazlarını iletti.
Özgür Özel ve beraberindeki heyet, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, Hatay'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin itirazlarını sunmak üzere YSK'ye geldi.
"Hatay'da itiraz süreçleri devam ederken mazbatanın AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e verilmemesi" yönünde dün başvuru yapan CHP, mazbatanın verilmesinin ardından bu kez de seçim sonuçlarına itiraz etti.
YSK Başkanı Ahmet Yener'le görüşen Özgür Özel adına çıkışta parti yönetiminden isimler açıklama yaptı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Özel'in ses tellerinden geçirdiği operasyon nedeniyle konuşamadığını belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Hatay seçimlerine ilişkin olağan ve olağanüstü başvurularını gerçekleştirdiklerini, belirledikleri usulsüzlüklere ilişkin 80 sayfalık bir dilekçe sunduklarını dile getirdi. Çiftçi, "Hatay'da talebimiz, bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu 3 bin ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini ve seçimin iptalini talep ediyoruz. Yine bizim tespit edebildiğimiz yirmi sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz." diye konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise 10 milletvekiliyle, Hatay'da ilk günden itibaren seçimleri takip ettiklerini aktardı.
YSK'nin, Hatay İl Seçim Kurulu'na, "Bir mazbata işlemi yapmayın" diye yazı gönderdiğini iddia eden Gökçen, "Apar topar bir mazbata törenin yapıldığını görmüş olduk. Başvurularımızı yaptık, yarın gündeme alınmasını bekliyoruz." dedi.
Genel Sekreter Selin Sayek Böke de Hataylıların sandıkta iradesini ortaya koyduğunu ifade ederek, "Şimdi de sandıktan iradesinin sayılmasını bekliyor. Biz de hakimlerin, YSK'nin hukuka uygun davranacağına şüphe duymaksızın çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hatay şahsi meselem.' demişti. Sayın Genel Başkanımız genel başkan olduğu günden itibaren, 'Benim de şahsi meselemdir.' dedi. Bugün Hatay hepimizin şahsi meselesidir. Türkiye'de hukuk için, demokrasi için, sandığa giren oyun hakkıyla sayıldığını güvence altına almamız gerekiyor. Artık Hataylının iradesini korumak tüm Türkiye'nin görevidir." dedi.
CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki heyet, açıklamalarının ardından YSK'nin karşısındaki Zafer Parkı'na geçerek, burada bekleyen kalabalığı selamladı.
Burada açıklama yapan, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Hatay halkıyla omuz omuza durmak için geldiklerini ifade ederek, yarın YSK'nin görüşlerini tamamlamasını beklediklerini söyledi. Böke, "İtirazların hangi partiden yapıldığına bakılmaksızın, itirazların halkın iradesini korumak adına yapıldığı gerçeğini gözeterek her şeyin adalete ve hukuka uygun şekilleneceğine hiç şüphemiz yok. Bu bir tercih değil bir zorunluluktur. Demokrasinin ve hukukun bir gerekliliğidir, biz her seçmenin iradesinin sandığa nasıl girdiyse öyle çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Selin Sayek Böke, CHP'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a destek olmak için partilileri yarın Zafer Parkı'na davet etti.
CHP heyetinin ziyareti öncesinde, YSK önünde, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay seçimlerine ilişkin itirazlarını YSK'ye iletti - Son Dakika
Edirne'de yapılan operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 tırda yapılan aramada 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 tır sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven'in cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gazze Şeridi'nde altı aydır süren İsrail saldırıları devam ediyor. Şu ana kadar 33.000'den fazla Filistinli öldürüldü. Filistinlilere ait tesis ve binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı. Bölge halkı, uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istiyor. Hamas liderleri, ateşkes ve rehine-esir takası için Mısır'a gidecek. İsrail, tüm kara birliklerini çekti ancak Nahal tugayı hala Gazze'de kalacak.
Yerköy Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fatih Arslan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 17 gündem maddesi görüşülerek, encümen ve denetim komisyonu üyeleri seçildi. Başkan Arslan, yeni dönemde Yerköy'e önemli hizmetler getirmeyi hedeflediklerini belirtti ve meclis üyeleriyle uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı süresince 'sarı civciv'lerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 10, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacak.
Efe Hazretleri Vakfı, Ramazan ayında geleneksel iftar programlarını sürdürüyor. Pasinler ilçesinde bulunan mihmanhanede düzenlenen programlarda şehrin çeşitli kesimlerinden yüzlerce misafir ağırlanıyor. Son iftar programı Kadir Gecesi'nde gerçekleştirildi ve yaklaşık 300 kişi katıldı. Programda teravih namazının ardından Efe Hazretleri için yaklaşık 1500 hatim duası yapıldı ve Hz. Peygamber'in sakal-ı şerifi cemaatin ziyaretine açıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?