CHP Heyeti, Boğaziçi Üniversitesi'ne Alınmaması Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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CHP Heyeti, Boğaziçi Üniversitesi'ne Alınmaması Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

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CHP heyeti, milletvekillerinin Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmamasıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bu durumun milletvekillerinin görevlerinin engellenmesi olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden itiraz direnişine destek verdiklerini ifade etti.

11.07.2024 13:36
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(ANKARA) - CHP heyeti, milletvekillerinin Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmaması hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Bu parlamenterlerin anayasada ve yasalarda tanımlanmış görevlerinin engellenmesidir. Bu nedenle suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

CHP heyeti, milletvekillerinin Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmamasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bu kararın, milletvekillerinin görevlerinin engellenmesi olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Milletvekilleri olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne gittik. Boğaziçi Üniversitesi'nde çok uzun zamandır yaşanan sorunları yerinde dinlemek üzere, oradaki öğrenciler, öğretim üyeleri ve velilerle sohbet etmek için bir ziyaret planlamıştık. Ancak oradaki görevlilerin bizzat söyledikleri şekliyle 'Rektör Profesör Doktor Mehmet Naci İnci'nin talimatıyla milletvekillerinin içeri sokulması, içeri girmesi engellenmiştir' denildi. Bu Türk Ceza Kanunu'nun 257'inci  maddesi olan görevi kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnmeyi belirleyen 265'inci maddelerine aykırı bir fiildir. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Başsavcılığımıza geldik. Parlamenter denetleme görevimizin engellenmesi nedeniyle bir suç duyurusu için buradayız. Bizim yasal haklarımızın yanı sıra hatta kanun koyucunun bize verdiği görevlerin yanı sıra normal vatandaşların da yurttaşların da böyle bir üniversitelerin içerisinde gezebilecekleri, dolaşabilecekleri, görüşebilecekleri yönünde bir iktidar görüşü var. Nitekim rektörün daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerini gayet ağırladığını, üniversitesinde kendileriyle görüştüğünü de biliyoruz.

Şimdi burada kritik olan konu şudur, eğer milletvekillerinin bir üniversiteye girmesinin engellenmesi durumu tabii hale gelirse milletvekillerinin halkın temel sorunları olan eğitim, sağlık, ekonomi ve benzeri alanlarda hastanelere, okullara, kamu kurumlarına nereye giderlerse gitsin ilgili kişilerden izin alması durumu oluşur. Doğal olarak şöyle bir şey söz konusu bile olamaz. O nedenle bu bir yanıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin yaşadığı sorunların konuşulmasıdır. Bir yandan da parlamenterlerin anayasada ve yasalarda tanımlanmış görevlerin engellenmesidir. Bu nedenle bir suç duyurusunda bulunuyoruz."

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da Boğaziçi Üniversitesi'nde bin 285 gündür bir itiraz direnişinin sürdüğünü belirterek, "Bu hocalar ve öğrenciler, üniversiteye yönelik çökme ve çökertme operasyonuna karşı bir itiraz örgütlediler. Biz onları asla yalnız barakmayacağız." dedi.

Kaynak: ANKA

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