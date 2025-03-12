CHP Heyeti Eskişehir'de Esnafın Geçim Sıkıntılarını Dinledi

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Berkin GÜLSOY

(ESKİŞEHİR)- CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve beraberindeki ekonomi heyeti, Eskişehir'de esnaf ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlar Karatepe'ye geçim sıkıntısından dert yandı. Alışveriş yapan bir vatandaş, "Cumhuriyet tarihinin en kötü ekonomik dönemini yaşıyoruz" dedi.

CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin öncülüğündeki ekonomi heyeti, CHP'nin ekonomi politikalarını kamuoyuna aktarmak ve vatandaşların sorunlarını dinlemek üzere çıktıkları Türkiye turunda bugün Eskişehir'deydi.

Heyet Eskişehir'de ilk olarak Eskişehirli iş adamları ile buluştu. Heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Ardından da CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptıktan sonra emek ve meslek örgütleriyle toplantı yaptı. Heyet toplantıdan sonra Eskişehir'in meşhur çarşılarından biri olan Hamam Yolu caddesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Karatepe'ye esnaf ziyareti sırasında CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Milletvekilleri Şeref Arpacı, İlhami Özcan Aygun, Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Nail Çiler, Aşkın Genç ve Talat Dinçer eşlik etti.

Bir taksici esnafına işlerinin nasıl olduğunu soran Karatepe'ye esnaf, "Millette para yok, para olmayınca taksiye binemiyor. Taksi biraz lüks kaldı. İnsanlara pahalı geliyor. 700-800 lira iş yaptım. Araç sahibi yakıt ücretini karşılıyor. Benim payıma düşen 150 lira. Sabah 8'den beri çalışıyorum" yanıtını vermesi üzerine Karatepe, "Taksicisin ama taksiye binemiyorsun" dedi. Taksici esnafı iftarını dışarıda yapacağını da ekleyerek kazandığı paranın iftarı karşılamasına yetmediğinin de altını çizdi.

"Cebime 25-30 bin lira emekli maaşı girse ben neden 61 yaşında çalışayım?"

Bir başka esnaf, Karatepe'nin işlerini sorması üzerine, "Bir kilo kıymanın 600 lira olduğu yerde, 500 liralık pantolona 'pahalı' diyorsa bu insanlar zaten bitmiştir. Emekliyim 61 yaşındayım burada çalışıyorum. Benim cebime 25-30 bin lira emekli maaşı girse ben neden 61 yaşında çalışayım?" yanıtını verdi.

Karatepe, çarşıda alışveriş yapan bir vatandaşa, fiyatların nasıl olduğunu sorması üzerine, vatandaş, "vallahi biraz tuzlu" yanıtını verdi.

"Bir maaş vermeleri lazımdı"

Karatepe'nin, emekliler için belirlenen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin yeterli olup olmadığını sorduğu, çarşıda alışveriş yapan emekli vatandaş, "İyi olur mu Allah aşkına? Çok komik bir şey. Bir maaş vermeleri lazımdı. İnsanlar alacağını alamıyor. Yazık, günah" şeklinde yanıtladı.

Bir başka alışveriş yapan vatandaş, Karatepe'yi görüp yanına gelerek, "Cumhuriyet tarihinin en kötü ekonomik dönemini yaşıyoruz. İnşallah geleceksiniz ve bu iş çözülecek" dedi.

"Aldığım parayı kiraya veriyorum"

Günde tanesi 150 liradan 70-80 simit sattığını ifade eden simitçi esnafına, Karatepe'nin geçim durumunu sorması üzerine esnaf, "Cirom 1200 lira ama karım 400 lira. Ramazan olmasa kazancım 500-600 lira. Onun da 150-200'ünü tezgah başında harcıyoruz. Kazancım 300-400 lira. Emekli maaşım var 14 küsür. Aldığım parayı kiraya veriyorum. Tezgahtan da 8-10 bin lira kazanırsak geçimimizi sağlıyoruz. Kardeşlerimiz var onlar da yardım ediyor. Karaciğer nakili oldum, nakil olmasaydım fırıncılık yapabilirdim. Aylık 30-35 bin lira kazanırdım ama nakil olduğum için simit satıyorum, bu olmazsa açım" yanıtını verdi.

Heyet esnaf ziyareti sonrasında sırasıyla Odunpazarı Belediyesi'nde, Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ve Tepebaşı Belediyesi'nde de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile görüştü. Ziyaretlerden sonra ekonomi heyeti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce İlçe Belediye Başkanları ve Eskişehir halkı ile iftarda bir araya geldi. Karatepe ve beraberindeki ekonomi heyeti vatandaşlara iftar servisi yaptı.