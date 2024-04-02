CHP Hatay'da seçim sonuçlarına itirazlarını sürdürüyor

Hatay'da seçim sonuçlarına yönelik itirazlarını sürdüren CHP heyeti, Hatay İl Seçim Kurulu'na yapılan başvurunun ardından açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Gün boyu yaşanan bazı olaylar, tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, geçersiz oylara dair birtakım soru işaretleri üzerinden birden fazla tür başvuru yapılıyor. Şu ana kadar 3 bin 900'lerden gelen bir fark, itirazlarımızın sonucunda 3 bin 287'e kadar düşmüş durumda. İtiraz süreci devam ediyor. Bu verilerin değişmesi de gün boyunca devamındaki süreçte mümkün olacak" dedi.
CHP'li milletvekilleri, ilçe ve il yöneticileri, avukatlardan oluşan CHP heyeti, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik itirazlarını sürdürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan, Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ile Hatay İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazın ardından açıklama yaptı.
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, "Bir oy bir oy olarak Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için adliyeye geldik. İlçe başkanlarımız ve avukatlarımızla beraber hatalı olduğunu düşündüğümüz ve tespit ettiğimiz dilekçelerimizi, itirazlarımızı verdik. Bu seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Diğer ilçelerde itirazlarımız devam edecek. Hatay halkının iradesini sonuna kadar koruyacağız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise "Bu süreci yakından, bizzat yerinde takip etmek bizim için önem taşıyor. Çünkü Hatay bizim için büyük bir önem taşıyor. Hatay'da geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşadık. Hatay hala yaralarını sarmaya çalışmakta olan bir şehir. Hataylıların iradesinin aynı şekilde yansıyabilmesi bizim için hayati önemde" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hataylılara yönelik sözlerini eleştiren Gökçen, "Hatay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmene yönelik oy kullandığı partiye yönelik cezalandırma sistemini uygulayacağını açıkladığı yerdir. Hatay halkının iradesinin sandığa nasıl girdiyse sandıktan o şekilde çıkabilmesi için, itirazların doğru yapılması, verilerin hepsinin doğru analiz edilmesi bizim için önemli. Şimdiye kadar partili avukatlarımız, ilçe örgütlerimiz, il örgütümüz, milletvekillerimiz yakından takip ederek tüm başvurularını yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Biz gün boyu itiraz sürecimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.
Gökçen, "Gün boyu yaşanan bazı olaylar, tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, geçersiz oylara dair birtakım soru işaretleri üzerinden birden fazla tür başvuru yapılıyor. Şu ana kadar 3 bin 900'lerden gelen bir fark itirazlarımızın sonucunda 3 bin 287'e kadar düşmüş durumda. İtiraz süreci devam ediyor. Bu verilerin değişmesi de gün boyunca devamındaki süreçte mümkün olacak. Hatay'da bir oyun bile ortadan kaldırılmasına, bir oyun bile çöpe gitmesine, bir oyun bile hukuksuzlukla, söylendiği ve bizim de şüpheyle karşıladığımız valinin 'görevimizin başındayız' fotoğrafında olduğu gibi bazı korkutmalarla bazı yıldırma çalışmalarıyla bir oyun bile ortadan kaldırılmasına, Hatay iradesinin bir şekilde gasp edilmesine asla izin vermeyeceğimizi paylaşıyorum" dedi.
Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise "Bu sandık bizim için daha önemli. Çünkü burada bir varoluş mücadelesi veren, bir yandan hayatını idame ettirmeye çalışan, çadırlarda, konteynerlerde yaşayan insanlar oy kullandı. Tüm seçmenlerin iradesi önemli ama Hatay seçmeninin iradesi bizim için ayrıca önemli. O yüzden Hatay'daki seçmen iradesinin sonuca yansıması noktasında üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye geldik. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Tüm hukuki müracatlarımızı hem il hem ilçe seçim kurullarına yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.
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