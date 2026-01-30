CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Heyeti, Malatya'da İncelemelerde Bulunuyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat'ta Malatya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde kentte bir dizi incelemelerde bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Üç yıl içerisinde neler yapıldı, eksiklikler nelerdir, depremden bu yana sorunlar çözüldü mü, eksiklikler giderildi mi bunları raporlamak istiyoruz" dedi.

CHP Malatya İl Başkanlığı'nda düzenenen basın toplantısına Barış Yıldız'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Ordu Milletvekili Seyit Torun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile Eğitim Politika Kurulu Başkanı İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş katıldı.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, heyetin Genel Başkan Özgür Özel'in 6 Şubat'taki Malatya ziyareti öncesinde kentte çalışma yürüteceğini belirterek, "Malatya'nın depremin üçüncü yılında hali ile ilgili çalışmalar yapmak ve rapor hazırlamak üzere ilimizde bulunuyorlar. Bu sabah başkanlarımız teknik, ekonomi ve emekli komisyonlarımızla bir araya geldiler. Buradan da sivil toplum kuruluşu ziyaretleri gerçekleştirecekler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Üyesi Seyit Torun da şunları söyledi:

"Heyet olarak şu anda Malatya'dayız. Daha öncesinde Kahramanmaraş ve Adıyaman ziyaretlerimiz oldu. Gaziantep ve Osmaniye'de Bihlun Tamaylıgil'in başkanlığında bir heyet il ilde çalışmalarını sürdürüyor. Yarın raporlarımızı hazırlamış olacağız ve Sayın Genel Başkanımıza sunacağız.

Üç yıl içerisinde neler yapıldı, eksiklikler nelerdir, depremden bu yana sorunlar çözüldü mü, eksiklikler giderildi mi; bunları raporlamak istiyoruz. Amacımız vatandaşımızın sorunlarının bir an önce çözülmesi, depremzedelerimizin normal hayata dönmesi ve olumsuzlukların giderilmesi. Zaten il başkanımız ve yönetimleri bu konuyu çok yakından takip ediyor. Sizler de partililerimiz olarak vatandaşlarımızın yanındasınız, sürekli sorunların çözümünde yardımcı oluyorsunuz. Biz de çözüme katkıda bulunmak amacındayız.

Bildiğiniz gibi depremde Sayın Genel Başkanımız ve Veli Ağbaba burada çok yoğun bir çalışma yürüttü. O günden bugüne görüyorum ki Malatya'da o köprüler kurulmuş. Yine belediye başkanlarımız buraya gelecek, büyükşehir belediye başkanlarımız buraya gelecek. O acı günü birlikte anacağız, yaşananları paylaşacağız.

Ben şunu ifade etmek istiyorum: Bu iktidar üç yıl içerisinde gördük ki açıkçası betona boyayarak sorunu çözdüğünü düşünüyor. Oysa bizim gezdiğimiz üç ilde de sorunlar aynı. Eğitimde de aynı, çalışma koşullarında da aynı ve yapılan binaların, yapıların sorunları da aşağı yukarı aynı. Rezerv alan sorunu her yerde, asbest sorunu her yerde. İnsanlar bulundukları yerlerden koparılmış, başka yerlerde yaşamaya mecbur edilmiş. Yerinde dönüşüm yapılması gerekirken maalesef bu alanlarda vatandaş mağdur edilmiş. Deprem geçiren hemşerilerimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Evlerin içerisinde ciddi eksiklikler var. Ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalıyorlar.

Birçok insan hala belirsizlik içinde. Saatler, süreçler ve uygulamalarla ilgili birçok belirsizlik var. Bu belirsizlikleri çözüm için gündeme getireceğiz ve takipçisi olacağız."