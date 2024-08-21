CHP Heyeti Tutuklu Kadını Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Heyeti Tutuklu Kadını Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sokak röportajında kullanılan ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan açıklamalarda, tutukluluğun devam etmesine tepki gösterildi ve destek sözü verildi.

21.08.2024 13:45
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(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile beraberlerindeki heyet, İzmir'de bir sokak röportajındaki söylemleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Zeybek, "3 Eylül'e kadar tahliye olmazsa çok geniş bir katılımla mahkemede olacağımızı ve CHP milletvekillerinin de mahkemede Dliruba'ya destek vereceğini belirtmek istiyorum" dedi. Kaya da "Katillerin, tecavüzcülerin, hayvanları katledenlerin elini kolunu sallayarak gezdiği Türkiye'mizde, daha bir kaç gün önce TBMM'de kadına şiddeti gördüğümüz Türkiye'de bir kadının sadece mikrofona konuştuğu için tutuklu kalması kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya ve beraberlerindeki heyet, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'na cezaevinde ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından Gökan Zeybek ve Asu Kaya, cezaevinin önünde açıklama yaptı. Gökan Zeybek, "3 Eylül'de mahkemenin görülmesi bekleniyor. Avukatların ilk itirazında tutukluluğunun devamına kararı verilmişti. Bu tarihten daha önce serbest kalmasını istiyoruz. 3 Eylül'e kadar tahliye olmazsa çok geniş bir katılımla mahkemede olacağımızı ve CHP milletvekillerinin de mahkemede Dliruba'ya destek vereceğini belirtmek istiyorum" dedi.

Zeybek, "İnfaz koruma memurlarıyla da konuştuk. Cezaevinde maalesef Halk TV, SZC TV ve TELE1'in cezaevinde kalan yurttaşlar tarafından izlenemediğini öğrendik. O nedenle dışarıda özgürlükleri kısmayı alışkanlık haline getiren iktidara bu cezaevinin kapısından sesleniyorum; insanların içeride de özgür haber almaya ihtiyaçları var. O nedenle bir an önce bir talimat veriniz, muhalif televizyonların da hükümlü ve tutuklar tarafından izlenmesini sağlayınız" ifadelerini kullandı.

Asu Kaya: "Düşüncesini paylaytığı için kimse tutuklanmamalı"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya da ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Dilruba gayet iyi. İstanbul Sözleşmesi'nden, hayvan katliamından bahsetti. 'Ben her zaman kadın katliamlarının, cinayetlerin karşısında durmaya, sorgulamaya devam edeceğim' diyor. Katillerin, tecavüzcülerin, hayvanları katledenlerin elini kolunu sallayarak gezdiği Türkiye'mizde, daha bir kaç gün önce TBMM'de kadına şiddeti gördüğümüz Türkiye'de bir kadının sadece mikrofona konuştuğu için tutuklu kalması kabul edilebilir değil. Türkiye'nin hiçbir yerinde sadece düşüncesini kamuoyuyla paylaştığı için bir kişi tutuklanmamalı.

Kadın katliamını durdurmak istemeyenlerin, 6284 sayılı Kanun'u uygulamakla uygulamamak arasında gidip gelenlerin, Medeni Kanun'u tartışmaya açmak isteyenlerin, Dilruba'yı cezaevinde tutuklu, özgürlüğünden alıkoymalarına müsade etmeyeceğiz. Dilruba ve pek çok kadın için buradan, alanlarda olacağımızı söylemek istiyorum. Göreve geldiğimiz 5 Ağustos sonrasında 10-11 Ağustos'tan itibaren basına yansıdığı kadarıyla 7 kadın katledildi. Adeta Türkiye'de bir kadın katliamı var. Kadın katliamı için iktidara sesleniyorum; ne yapacaksınız, nasıl bir eylem planınız olacak?"

CHP Heyeti Tutuklu Kadını Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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