CHP’den İstanbul çıkarması: İBB Meclis üyeleriyle üç günlük toplantı yapılacak

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, İBB Meclis üyeleriyle ayrı ayrı üç günlük toplantı yapmaya hazırlanıyor. Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı'nın başkanlığında yapılacak toplantılar öncesi, Sarı'nın İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile baş başa bir değerlendirme görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantılar öncesi konuşan CHP'li kurmaylar, "İBB'nin AKP'ye geçmesini asla istemeyiz. Ancak parti disiplinine de zarar verilememeli" ifadelerini kullandı.

CHP yönetimi, ekim ayı öncesinde parti içi disiplini sağlamak ve yerel yönetimlerdeki stratejilerini netleştirmek amacıyla İstanbul'da üç gün sürecek kritik bir çalışma yürütmeye hazırlanıyor. CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan üç günlük programda İBB Meclis üyeleriyle 1, 2 ve 3. Bölgeler bazında ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirecek.

SARI, ASLAN İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

Edinilen bilgilere göre, Meclis üyeleriyle yapılacak olan geniş katılımlı değerlendirme toplantıları öncesinde Sarı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile baş başa bir ön değerlendirme görüşmesi yapacak.

Toplantılar öncesinde süreç değerlendirmesinde bulunan CHP'li kurmaylar, parti içi disiplin ve siyasi aidiyet vurgusu yaptı. Ekim ayı öncesinde belediye başkanları ve meclis üyelerinin siyasi aidiyetlerini netleştirmesi gerektiğini belirten parti kurmayları, "CHP Meclis üyesi olarak kalınacaksa, partinin siyasi kimliği ve disiplini içinde hareket edilmeli. CHP üyesi olup da YENİ Parti etkinliklerine katılanlara veya parti disiplinini zedeleyen hareketlere müsamaha gösterilemez" ifadesini kullandı.

"İBB'NİN AKP'YE GEÇMESİNİ ASLA İSTEMEYİZ"

İBB Meclis üyeleri ile yapılan toplantının bir "ön alma" toplantısı olduğunu, belirten CHP kaynakları, temel hedefin hem parti disiplinini korumak hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesinin engellenmesi olduğunu vurguladı. Kurmaylar, "İBB'nin AKP'ye geçmesini asla istemeyiz. İBB'yi AKP'ye kaptırmayacak stratejileri geliştirmek gerekiyor. Ancak parti disiplinine de zarar verilememeli" ifadelerini kullandı.

BENZER TOPLANTILAR BAŞKA İLLERDE DE YAPILABİLİR

Meclis üyeleri ve belediye başkanları ile yapılacak toplantıların İstanbul ile sınırlı kalmayacağını aktaran parti kurmayları, ilerleyen günlerde Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere diğer büyükşehirlerde de benzer formatlarda sürdürülebileceğini belirtti.