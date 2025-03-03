CHP içinde Beker'in Partiye Katılımına Tepkiler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP içinde Beker'in Partiye Katılımına Tepkiler

Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılmasıyla ilgili CHP milletvekillerinden sert eleştiriler geldi. Parti içindeki isimler, Beker'in geçmişteki siyasi duruşunu ve CHP'nin etik değerlerini hatırlatarak, bu katılımın parti için sorunlar yaratabileceğini belirtti.

03.03.2025 16:31  Güncelleme: 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker'in yarın CHP Grup Toplantısında CHP rozeti takacak olmasına CHP içinden eleştiriler geldi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "CHP rozeti işportaya düşürülemez" ifadesini kullanırken, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Bu haberlerin doğru olmadığını umuyorum" eleştirisinde bulundu.

Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker'in yarın CHP Grup Toplantısında CHP rozeti takacak olmasına CHP içinden eleştiriler geldi. CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker'in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum. Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır. 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayına oy vermediğini açıkça beyan eden, Sayın Erdoğan'ı destekleyen, Altılı Masa hakkında 'Pursaklar Belediyesi'ni bile yönetemez' gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker'in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır" dedi. Salıcı, şunları kaydetti:

"CHP, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir"

"Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir. Siyasette büyümeyen küçülür. O nedenle genişlemek gerekir. Ancak bu görüş dahi Sayın Beker'in partimize katılmasını izah etmekte yetersiz kalır. Nitekim geçmiş dönemlerde de bu dönemde de partimize katılan birbirinden değerli milletvekilleri olmuştur. Aslolan, tek adam rejimine karşı aldıkları tavırdır. Başka partilerden AKP'ye katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. CHP rozeti işportaya düşürülemez."

"Haberlerin doğru olmadığını umuyorum"

CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak ise, "Son Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından; Partisinin içinde yer aldığı ittifakın cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini, oy da istemediğini söyleyen, Erdoğan'ı desteklediğini açıkça ifade eden, Mensup olduğu ittifakın seçimi kazanması halinde ülkeyi yönetemeyeceğini iddia ederek, "Allah memleketi korumuş" diyecek kadar ileri giden, Yaptığı açıklamalarla, başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarına ve kurumsal kimliğine sistemli olarak saldıran bağımsız milletvekilinin, partimize geçeceğine dair haberlerin doğru olmadığını umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ise, "Cumhuriyet Halk Partisi, siyasetin ilkelerine ve etik değerlere bağlı bir mücadele hareketidir. Bu parti, sadece günü kurtarmak için yön değiştirenlerin, dün söylediklerini bugün inkar edenlerin adresi olamaz. CHP, iktidardan istediğini bulamayanların gelip sığınacağı bir liman değildir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Adnan Beker, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP içinde Beker'in Partiye Katılımına Tepkiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:34:31. #7.12#
SON DAKİKA: CHP içinde Beker'in Partiye Katılımına Tepkiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.