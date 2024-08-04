CHP İl Başkanları Toplantısında Tüzük Değişikliği Görüşüldü - Son Dakika
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CHP İl Başkanları Toplantısında Tüzük Değişikliği Görüşüldü

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CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında tüzük değişikliği konusunun ele alındığını ve önerilerin sunulduğunu açıkladı.

04.08.2024 20:40  Güncelleme: 01:20
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, parti genel merkezindeki il başkanları toplantısına ilişkin, "Parti etkinliklerine aktif katılan üye tarif edilebilir mi, nasıl tarif edilebilir, bu nasıl izlenilebilir, objektif bir hale getirilebilir, gündem maddelerinden biriydi. Hem örgütte hem parlamento ve belediyede dönem sınırı, birçok arkadaşımızın dile getirdiği bir konuydu. İl başkanlarının, ilçe başkanlarının ve genel merkez yöneticilerinin görev süresiyle ilgili öneriler oldu" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı, parti merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısına ilişkin,  ANKA Haber Ajansı'na değerledirmelerde bulundu.

Erkol, şunları kaydetti:

"Ağırlıklı tüzük ve önümüzdeki dönem yapılacak işlerin planını konuştuk. Aşağı yukarı bütün il başkanları, tüzük konusundaki görüş ve önerilerini ilettiler. Bütün arkadaşlarımızın ortaklaştığı konu 4'ünde başlayan 9'unda biten süreçte bir tüzük kurultayı yapılması ve CHP tüzüğünde gerek örgütlerin gerekse de kamuoyunun beklentileri doğrultusunda bu başlayan değişim sürecini kurumsallaştıracak bir değişim ve yenilenmenin yapılanması. Bu konuda neredeyse oy birliği oluşmuş durumda. Sayın Genel Başkan'a da bu konudaki görüşler aktarıldı. Yine il başkanlarımız fikirlerini söylediler ama bu fikirleri ortaklaştırma, birleştirme ya da oylama gibi bir tutum olmadı."

"Hem örgütte hem parlamento ve belediyede dönem sınırı dile getirildi"

Toplantıda, birçok il başkanın ön seçimle ilgili değerlendirmeler yaptığını anlatan Erkol, şöyle konuştu:

"Herkesin çeşitli önerileri oldu. Süreç içerisinde bir tüzük komisyonu bunları ayrıntılı çalışacak. Yine parti etkinliklerine aktif katılan üye tarif edilebilir mi nasıl tarif edilebilir bu nasıl izlenilebilir, objektif bir hale getirilebilir, bu gündem maddelerinden biriydi. Hem örgütte hem parlamento ve belediyede dönem sınırı yine birçok arkadaşımızın dile getirdiği bir konuydu. Orada da iki dönem üç dönem önerisi de oldu. İl başkanlarının, ilçe başkanlarının ve genel merkez yöneticilerinin görev süresiyle ilgili öneriler oldu. Çok sayıda il başkanı arkadaşımız bu sürenin yasa olarak mümkünse 3 yıla çıkarılmasını önerdi. Böylece daha rahat ve daha uygun bir çalışma ortamı oluşacağı konusunda ortak kanaat oluştu.

Yine Kadın Kolları ve Gençlik kollarının mevcut tüzükte daha iyi tarif edilmesi, görev, yetki ve sorumluluklarının alanlarının daha iyi çizilmesi konusunda çok sayıda görüş beyan edildi. Bazı il başkanı arkadaşlarımız da Parti Meclisinin üye sayısı ve il başkanlarının Kurultayın doğal delegesi olması konusunda çalışmak üzere önerilerini genel merkeze sundular. Genel merkezdeki genel başkan yardımcılarımız bu konuda çalışıp bir değerlendirme yapacaklar."

CHP İl Başkanları Toplantısında Tüzük Değişikliği Görüşüldü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İl Başkanları Toplantısında Tüzük Değişikliği Görüşüldü - Son Dakika

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