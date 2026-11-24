Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, "Zannediyorum ki bir ülkenin medeniyet seviyesi öğretmenlerimizin yaşam koşullarının ne durumda olduğu ile alakalı diye düşünüyorum. Çünkü sıkıntıları var. Aldıkları ücret öğretmenlerimizin iyi bir yaşam sürmesine maalesef engel oluyor. Dolayısıyla bir ülkede öğretmenlerimizin hem fiziki hem psikolojik olarak en iyi durumda olması gereken insanlar olmasını sağlamak zorundayız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezunu olduğu Yeni Levent Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubunu birer karanfille öğretmenlere iletin Yüksel, 87-93 yılları arası ortaokulu ve liseyi Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde okuduğunu belirtti. Yüksel, şunları söyledi:

"Ben bu okulda 87-93 arası hem ortaokulu hem liseyi burada okudum. Benim için de duygusal anlar oldu eski okulumu ziyaret ettim, öğretmenlerimizi ziyaret ettim. Okul müdürümüzle konuştum. Bugün öğretmenler günü tabii. Öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ettik. Tabii öğretmenlerimizin de sorunu var. Zannediyorum ki bir ülkenin medeniyet seviyesi öğretmenlerimizin yaşam koşullarının ne durumda olduğu ile alakalı diye düşünüyorum. Çünkü sıkıntıları var. Aldıkları ücret öğretmenlerimizin iyi bir yaşam sürmesine maalesef engel oluyor. Dolayısıyla bir ülkede öğretmenlerimizin hem fiziki hem psikolojik olarak en iyi durumda olması gereken insanlar olmasını sağlamak zorundayız.

"SİYASİLERİN EN İLGİLENMESİ GEREKEN KURUMLARIN BAŞINDA EĞİTİM KURUMLARI GELİYOR"

Çünkü Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi gelece nesillerin bir eser olarak ortaya çıkmasını sağlayacak olan öğretmenlerimiz. Onun için özellikle bir ülkede öğretmenlerin her türlü yaşam koşullarının çok iyi seviyede olması gerekir. Sınıflarımızı çok kalabalık gördüm. Onun haricinde fiziki şartları iyiler. Hem Beşiktaş'taki belediyemiz olsun ilçe başkanlığımız ilgilenmişler. Siyasilerin en ilgilenmesi gereken kurumların başında eğitim kurumları geliyor ve dolayısıyla öğretmenlerimiz geliyor. Hepsinin bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Eğitim kurumlarını yakından takip edeceğiz. Çünkü gelecek kuşakların en iyi şartlarda yetişmesi, onların ülkemize ve milletimize iyi hizmetler sunan gençler olarak yetişmesi her birimiz açısından çok önemli."