CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturma - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'şüpheli' olarak ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Şu ana kadar 10 kişi ifade verdi.

26.03.2024 11:49  Güncelleme: 11:53
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Şişli Belediye Başkanı Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, " Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul İl Binası'nı satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde beyanı üzerine Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli olarak ifadesine başvuruldu.

Braka'nın savcılıkta "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şüpheli olarak ifade vermişti.

Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, beyanları alınan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım'la birlikte şüphelilerin sayısı 10'a yükselmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muammer Keskin, Ali Kılıç, İstanbul, Maltepe, Şişli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturma - Son Dakika

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