CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin İddianame Hazırlandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin İddianame Hazırlandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, görüntülerdeki paranın CHP'ye satılan taşınmazların bedeli olduğu belirtildi. İddianame, şüphelilerin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi suçlamasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

11.08.2024 15:19
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, 11 Mart'ta X adlı sosyal medya platformunda birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından, kimliği belirsiz bir kişinin siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masaya dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine olayın soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı anlatılan iddianamede, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu belirtildi.

İddianamede, Braka, dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve görüntülerin çekildiği ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan tarafından imzalanan tutanakla birlikte parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu kaydedildi.

Kamera görüntülerine göre, paraların sayıldığı sırada ofiste bulunan Mustafa Can Poyraz, Fatih Keleş, Özgür Nas, Tuncay Yılmaz, dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ve eski Maltepe Belediye Başkan yardımcısı Melih Morsünbül ile diğer tüm şüphelilerin ifadelerinin alındığı bildirilen iddianamede, soruşturmaya konu taşınmazların hangi tarihte kim tarafından satın alındığının tespiti amacıyla Sarıyer Tapu Müdürlüğü'ne yazı yazıldığı aktarıldı.

İddianamede, tapudan gelen cevaba göre, SEAS Besicilik Sanayi Ticaret Şirketi adına yetkili Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği'nde 6 Kasım 2019'da "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlendiğini, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019'da tescil edildiği bildirildi.

CHP satış bedelini 39 milyon 870 bin lira olarak belirtti

Savcılıkça CHP İl Başkanlığına gönderilen yazıda, taşınmazların hangi tarihte kim tarafından ve ne kadar bedelle satın alındığı, taşınmazın satın alınmasında kullanılan paranın nereden ve nasıl temin edildiği, satıcıya hangi yolla ödendiği şeklindeki bilgilerinin istendiği aktarılan iddianamede, CHP İl Başkanlığın ise cevabında, satış bedelini 39 milyon 870 bin lira olarak belirttiği vurgulandı.

İddianamede, il başkanlığınca taşınmazların satın alınması sırasında 6 milyon liranın 6 Kasım 2019'da, 18 milyon 360 bin liranın 18 Kasım 2019'da il başkanlığı hesabından havale edildiğine ilişkin dekontları sunduğu aktarıldı. 24 milyon 360 bin liranın satıcının banka hesabına havale yoluyla ödendiğini belirten il başkanlığının, 15 milyon 510 bin liranın ise satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılanarak satıcıya elden verildiğini, 365 bin lira tapu harcı ve 4 bin 480 lira da döner sermaye ödemesi yapıldığını bildirdiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, cevap yazısında, taşınmaz satın alınma sürecinde başlatılan "Bir Tuğla da Sen Koy" adlı kampanyanın parti genel merkezi tarafından düzenlendiğini ve banka hesap numaralarının genel merkeze ait olduğunu bildiren CHP İl Başkanlığınca, "Genel Merkezimizin hesap hareketlerini görme yetkimiz olmadığından bahse konu kampanyada ne kadar, kim tarafından, hangi suretle bağış yapıldığı hususlarında İl Başkanlığımızda bilgi ve belge bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Siyasi Partiler Kanunu'na atıf

İddianamede, şüphelilerden Özgür Nas'ın soruşturmaya konu taşınmazı CHP'ye satan Ali Rıza Braka'ya tutanak karşılığında teslim ettiği 15 milyon 510 bin liranın Braka'nın kendi hesabına veya şirket hesabına yatırılmadığının MASAK raporuyla tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, "Bir Tuğla da Sen Koy" adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun "bağışlar" ve "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddelerine değinilen iddianamede, "Kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerekmektedir." denildi.

İddianamede, bağış kampanyası kapsamında bağışta bulunmak isteyen kişilerin, parti banka hesaplarına para göndermek suretiyle bağışta bulunabilecekleri gibi, siyasi parti temsilcisi olarak hareket eden birden fazla kişiye veya parti sorumlusuna da bağışta bulunabileceklerine işaret edilerek, "Bu nedenle bağışı kabul eden parti sorumlusunun resmi olarak yetkilendirilmiş kişi olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bulunduğu konum ve parti içindeki durumu itibariyle bağış kabul edebileceği varsayılan ve bağışı kabul eden kişilerin 'bağış kabul eden parti sorumlusu' olarak kabul edilmesi gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Başsavcılık tarafından onaylanan ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 22 şüphelinin tamamının, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, şüphelilerin ayrıca TCK 53. maddeye göre seçme ve seçilme ehliyeti ile vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksun kılma gibi bazı haklardan mahrum bırakılmaları da istendi.

İddianamede ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazları satın alan Cumhuriyet Halk Partisi ve satıcı SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka hakkında, Vergi Mevzuatı kapsamında gerekli inceleme ve denetim yapılmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na ihbarda bulunulduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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