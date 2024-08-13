CHP İstanbul İl Başkanlığı, Tüzük Kurultayı İçin İnternet Sitesi Açtı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı, Tüzük Kurultayı İçin İnternet Sitesi Açtı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 6-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayı için 'İstanbul'un Sesi' isimli bir internet sitesi açtı. Hem üyelerin hem de yurttaşların görüş, öneri ve katkılarını almayı hedefleyen site, ankete dayalı bir form sunuyor.

13.08.2024 18:08
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı, 6- 9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayı için hem üyelerinin hem de üye olmayan yurttaşların görüş, öneri ve katkılarını almak için "İstanbul'un Sesi" isimli bir internet sitesi açtı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Hem üyelerimizin hem de yurttaşlarımızın tüzük görüşlerini kurultayımıza taşıyacağız" dedi.

CHP Parti Meclisi, tüzük kurultayı gündemiyle toplanmış ve 6-9 Eylül'de olağanüstü tüzük kurultayına gitme kararı almıştı. Bu kapsamda CHP İstanbul İl Başkanlığı, 4 Eylül'de Sivas'ta başlayıp devamında 6-9 Eylül tarihleri arasında Ankara'da yapılacak tüzük kurultayı için "istanbulunsesi.org" adıyla bir internet sitesi açtı.

Sitenin ana sayfasında "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda İstanbul'un Sesi" ifadesi yer alıyor. Kurultayla değişmesi beklenen tüzük için sitede herkesin kolaylıkla giriş yapabileceği bir anket formu yer alıyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı, söz konusu ankette bulunan sorularla hem üyelerinin hem de üye olmayan yurttaşların görüşlerini, önerilerini ve katkılarını almayı hedefliyor. Anket, 19 Ağustos Pazartesi akşamına kadar açık olacak.

Çelik: Görüşleri kurultaya taşıyacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, internet sitesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri İstanbul'un sesi olmaya davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir, halkımıza aittir. Ülkemizin geleceği için tarihsel öneme sahip İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na giderken İstanbul halkının tüzük önerilerini bize iletebileceği bir web sitesi hazırladık. Hem üyelerimizin hem de yurttaşlarımızın tüzük görüşlerini kurultayımıza taşıyacağız. Katılımcı, farklı fikirlere açık, demokratik bir tüzük için: https://istanbulunsesi.org"

Kaynak: ANKA

İstanbul, 9 Eylül, Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanlığı, Tüzük Kurultayı İçin İnternet Sitesi Açtı - Son Dakika

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