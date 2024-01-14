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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Babası Kazım Altay'ın Cenazesi Sinop'ta Defnedildi - Son Dakika
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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Babası Kazım Altay'ın Cenazesi Sinop'ta Defnedildi

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay'ın cenazesi, Sinop'un Erfelek ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

14.01.2024 - 17:53,
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MUSTAFA USTA

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın vefat eden babası Kazım Altay'ın (90) cenazesi, Sinop'un Erfelek ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay vefat etti. Kazıl Altay, bugün Erfelek Meydan Camisi'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ile aile fertleri, cami ve mezarlık çıkışında taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, çok sayıda CHP milletvekili, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay\'ın Babası Kazım Altay\'ın Cenazesi Sinop\'ta Defnedildi
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Babası Kazım Altay'ın Cenazesi Sinop'ta Defnedildi - Son Dakika
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