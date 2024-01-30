CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Mehmet Cengiz ile İlgili İddialara Cevap Verdi

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ – Kamera: KERİM UĞUR

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ile ilgili iddialara ilişkin; "Mehmet Cengiz'i hayatımda hiç görmedim, tanımam, konuşmadım. Mehmet Cengiz'le ilişkim sıfır, hiçbir bağlantım, hiçbir alakam yok" dedi. Karşıyaka Belediyesi'nin Mehmet Cengiz'e hisse satışının usulüne uygun olarak gerçekleştiğini belirten Tugay, "Bunu dile getiren Sayın Eren Erdem'in de genel başkan yardımcısı olduğu dönemde bu problem olsaydı kendisi de müdahale ederdi, olmadığını o da biliyor. Dolayısıyla bu iddialar tamamen iftira amaçlı, gerçekle hiçbir ilgisi yok" diye konuştu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara'dan İzmir'e döndü. Havaalanındaki karşılama töreninin ardından Tugay, CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tugay burada, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Mehmet Cengiz ile ilgili iddiaları değerlendiren Tugay, şunları söyledi:

"İDDİALAR TAMAMEN İFTİRA AMAÇLI, GERÇEKLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

"Paylaşılabilecek çok özel bir belge olduğunu sanmıyorum zaten 4-4,5 yıl önceki olay o. Bununla ilgili bir basın açıklaması hazırladık, gönderilecek yazılı olarak. Yani bu bir hisse satışı sadece. Normal, legal bir satış. Bizden önceki dönemde satış kararı alınmış. Yani hisseli yerlerde; genellikle büyük hisse sahibi, küçük hisseyi alır ve bunu mahkeme yoluyla yapar. Burada hiçbir usulsüzlük yok. İnsanların kafasını karıştırmak, partinin aday belirleme kararından önce etkilemek için yapılmış çirkin bir söylenti, dedikodu…

Hiçbir yanlışın olmadığı, 4-4,5 sene önce olmuş bir olayla ilgili olarak... Zaten bir yanlış olsaydı bugüne kadar defalarca işlem yapılırdı, bunu dile getiren Sayın Eren Erdem'in de Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde de, bu problem olsaydı kendisi de müdahale ederdi, olmadığını o da biliyor. Dolayısıyla bu iddialar tamamen iftira amaçlı, gerçekle hiçbir ilgisi yok.

"MEHMET CENGİZ'LE HİÇBİR BAĞLANTIM, ALAKAM YOK"

Mehmet Cengiz'i hayatımda hiç görmedim, tanımam, konuşmadım. Mehmet Cengiz'le ilişkim sıfır, hiçbir bağlantım, hiçbir alakam yok. Sadece Karşıyaka'da bir arsası var, o arsada belediyenin hissesi var. O hisseyi kanunen, zorunlu nedenlerle sattık. Konu bu. Kendisini görmedim, tanımıyorum yani, hiçbir bağlantım yok."

"BU KARARI OLGUNLUKLA KARŞILAYACAĞINA EMİNİM"

Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den randevu isteyeceğini belirten Tugay, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar konuşma fırsatımız olmadı ama ben kendisinden randevu isteyeceğim, belki bu yarın da olabilir. En kısa zamanda kendisini ziyaret edeceğim. Hem bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür edeceğim, bundan sonraki dönem için kendisinin fikirlerinden, önerilerinden yararlanacağımı söyleyeceğim. Seçim sürecinde de kendisinin desteğini rica edeceğim. Tunç Başkan'la biz 5 yıldır ben ilçe başkanı, o büyükşehir belediye başkanı olarak beraber çalışma yürütüyoruz, bu kararı da olgunlukla karşılayacağını eminim. Sonrasında mutlaka ki bize de yol gösterici olacaktır. Kendisine de saygım büyük, bu bir bayrak değişimidir. Havaalanındaki konuşmamda da söyledim. Bizler de belli bir zaman sonra bu görevi başka insanlara devredeceğiz. Partimizin başarısı, ülkemizin refahı, şehrimizin çok iyi bir şehir olması hepimizin tek amacı"

"TRAFİK, ÇEVRE, TEMİZLİK ACİL MÜDAHALE İSTEYEN KONULAR"

Göreve gelir gelmez hayata geçireceği projelerin neler olduğu sorusuna yanıt veren Tugay, "Biz ilk 6 ay için pek çok eylem planı yaptık. Bir kere, çok hazırlanarak geliyorum bu göreve, onu söyleyeyim. Yaklaşık 1,5 aydır yoğun bir şekilde kentin sorunları ve bunların çözümleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırladık. Bunları önümüzdeki 2 ay boyunca aşama aşama kamuoyuyla paylaşacağız. Çok sayıda yeni projemiz de var ya da devam eden projeleri tamamlayacağımız çalışmalar da var. Görünen bizim için trafik, çevre sorunları, temizlikle ilgili konular acil müdahale isteyen konular. Bunlarda biraz daha farklı bakış açısıyla, biraz daha hızlı hizmet veren bir sistem kurmayı düşünüyorum. Yani birçok şeyi aynı anda yapacağız. Halkla ilişkilerde, personel envanterinin gözden geçirilip belki reorganizasyon, yeniden organizasyon sağlanmasıyla ilgili, bütçe disiplini, mali disiplin gibi konularda çok hızlı hareket edeceğiz" diye konuştu.

"ADAY TANITIM TOPLANTISI 1 HAFTA, 10 GÜN GİBİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE OLUR"

Tugay aday tanıtım toplantısının takviminin belli olup olmadığına ilişkin soruya da, "Bugün il yönetimiyle, il başkanlığıyla ve MYK üyelerimizle bir toplantı yapacağız. Milletvekillerimiz de katılacak, onları da davet ettiler. Orada bu konu konuşulacaktır. Yani 1 hafta, 10 gün gibi bir süre içerisinde aday tanıtım toplantısı olacak diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

"HİÇBİR KİŞİ, GRUP GÖZETMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tugay ayrıca, "Çok mutluyuz, çalışmak konusunda çok istekliyiz. Biz İzmir'e aşık insanlarız, ülkesini çok seven insanlarız. Hiçbir kişi, grup vs. gözetmeden, onların özel çıkarlarını gözetmeden, halkımızın çıkarı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.