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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ege Bölgesi Van Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle buluştu. Tüm sorunlara rağmen İzmir'de başarılı bir belediyecilik hizmeti vermeyi hedeflediklerini anlatan Tugay, 5 yılda 25 bin sosyal konut yapacaklarını yineledi. Tugay, "25 bin konut deyince rakibim de 30 bin konuk yapacağını söylemiş. Şimdi 150 bine çıkmış. Tutmazsak 1 milyon diyecek. El insaf. Deprem bölgesinde insanlar hala konteynerde, çadırda. Madem paranız var oralara sosyal konut yapsanıza" dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Balçova'da Ege Bölgesi Van Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Programa CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit, CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun, CHP Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir, CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ile dernek başkanı Çetin Türkmenoğlu katıldı.

"BİRİLERİNİN HAKKINI YİYENLERE Mİ YOKSA MAĞDUR İNSANLARA MI HİZMET EDECEKSİNİZ"

Konuşmasında en iyi hizmetin siyaset olduğunu, en iyi siyasetin de hizmet olduğunu dile getiren Tugay, "Mesele kime hizmet ettiğiniz. Birilerinin hakkını yiyenlere mi yoksa mağdur insanlara mı hizmet edeceksiniz. Hayatım boyunca bu anlayışla siyasette var oldum" dedi. Ülkenin derin bir ekonomik kriz içinde bulunduğunu da ifade eden Tugay, "Giderler arttı. Zor şartlarda belediye hizmetleri sürdürme konusunda deneyimliyiz. Görevimizi yaparken, insanların yaşadığı ekonomik sorunlara da tanık oluyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Herkes için dertleniyoruz" dedi.

5 YILDA 25 BİN KONUT

Tugay, 5 yılda 25 bin sosyal konut üreteceğini belirterek, AKP'li rakibini şu sözlerle eleştirdi:

"Bu rakam çok büyük ama bunun plan ve projesini hazırlayarak söylüyorum. 25 bin konut deyince rakibim de 30 bin konuk yapacağını söylemiş. Şimdi 150 bine çıkmış. Tutmazsak 1 milyon diyecek. El insaf. Deprem bölgesinde insanlar hala konteynerde, çadırda. Madem paranız var oralara yapsanıza sosyal konutları. İnsanların zekasıyla alay etmeyin. Samimi olun, yapamayacağınız vaatlerde bulunmayın. Biz söylediğimiz her sözü yerine getiririz."

EŞİT HİZMET SÖZÜ

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise CHP'li belediye başkan adaylarının yalan söylemediğini, kul hakkı yemediğini belirterek, şöyle dedi:

"Sizin emanet ettiğiniz bütçeyle, kente maksimum hizmet sunarlar. Bazıları logo koymaya utanırken biz altı oklu rozetimizle sahada kendimizi anlatıyoruz. Seçime girene kadar bu logo ile oy isteyeceğiz. Seçimden sonra bu rozet çıkacak. Yakaya Türk bayrağı takıp, oy veren vermeyen herkese eşit hizmet sağlayacağız."

"HER ŞEYE CERRAH TİTİZLİĞİ İLE BAKIYOR"

CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit, yerel seçimlerde en güzel başarıyı yakalamak için çalıştıklarının altını çizerek, şöyle dedi:

"Takım kaptanımız Cemil başkanımız. Çok donanımlı, liyakatli biri. Her şeye cerrah titizliğiyle bakıyor. İzmir'le ilgili önemli projeleri var. İlçe belediyelerin imkanları kısıtlı. Ancak Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak bir şeyler üretebiliriz. Cemil başkanımız bize hep destek oluyor. Sorunları ağabeyimiz gibi dinler ve çözüm bulur. Sadece vitrindeki değişim yetmez. Bizler değişimi iyi anlatarak iktidarı hedefledik. Bunun için önce çok iyi bir oy alıp çok iyi bir belediyecilik yapacağız. İnsanlara dokunup tanıyacağız."

Tugay, daha sonra Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Balçova Arsa Mağdurları ile toplantı yaptı. Tugay, sorunlarını dinlediği mağdurların sorunun çözümü için destek sözü verdi.