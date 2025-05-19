CHP İzmir\'de Miting Düzenliyor

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, bu akşam saat 19.19'da İzmir Gündoğdu Meydanı'nda partisinin yapacağı mitinge ilişkin olarak, "Bugün milletin iradesine saygı göstererek, yeni bir yürüyüşü hep birlikte paylaşmak ve buradan Silivri'ye, Cumhurbaşkanı adayımıza sahip çıkmak istiyoruz" dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"ni bugün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda saat 19.19'da düzenlenecek. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, şunları söyledi:

"Genel başkan yardımcılarımızla 3 gündür buradayız. Çok ciddi hazırlıklar yapıldı. Vekillerimiz ilçelerde, mahallelerde toplantılar yaptı. Gördüğümüz, İzmir muhteşem bir organizasyona hazır durumda. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hediye ettiği bir bayramı kutluyoruz. Samsun'dan yola çıkanlara bugün İzmir'dekiler selam söyleyecek. Samsun'dan yola çıkış aslında millet iradesini önemsemenin yıl dönümüydü. Hepinizin bildiği gibi Anadolu harap ve bitap düşmüştü. Ama Samsun'dan yola çıkanlar, Anadolu'yu yeniden zenginleştirdiler, bu cumhuriyeti kurdular ve artık millet iradesi, demokrasi, hukuk Anadolu halkının zenginleşmesine sebep oldu. Bugün yine aynı bilinçle milletin iradesine saygı göstererek, yeni bir yürüyüşü hep birlikte paylaşmak ve buradan Silivri'ye, Cumhurbaşkanı adayımıza sahip çıkmak istiyoruz."

Karabat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saat 19.19'da sahneye çıkacak olmasına ilişkin olarak, "19 Mayıs 1919,saat 19.19... Çok kıymetli. Türkiye'de ulusal bilince sahip herkes, bu ülkede demokrasinin değerini, cumhuriyetin değerini bilen herkesi bugün buraya davet ediyoruz. Bugün herkes burada olacak. İzmir dosta da düşmana da gösterecek ki, cumhuriyeti kuran, bu ülkeyi kurtaran irade, dağlarında çiçekler açan irade. Tüm Türkiye'de çiçeklerin açtığı bir ülke yaratmak için buradan 19.19'da herkese bir kez daha işaret vermiş olacak" diye konuştu.