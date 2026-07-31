CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü: “İzmir\'de üye kaybı yüzde 15 bandında”

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, CHP'nin İzmir'de üye kaybının yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olduğunu ileri sürerek, "Elitler gitmiştir, emekçiler buradadır" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, parti gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'den yaşanan ayrılıkların kamuoyunda yansıtıldığı boyutta olmadığını savunan Gümrükçü, hem İzmir'de hem de Türkiye genelinde sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

İzmir'de mevcut üye sayısında yaklaşık yüzde 15 oranında bir azalma yaşandığını ifade eden Gümrükçü, ayrılıkların daha çok yönetici kadrolarında gerçekleştiğini savundur. Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Otuz ilçe başkanımız ayrıldı. Partiden ayrılmalar yönetici düzeyinde. Bir önceki dönemin siyasi elitleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış durumdalar. Bu 'elit' lafının altını da özellikle çizmek istiyorum. 'Seçilmiş' sıfatını kullanarak partideki pozisyonlarını sanki tabandan aldıkları güçle belirlenmiş gibi lanse eden bir grup arkadaş ve onların arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyorlar. Bazı belediye başkanı arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldıklarını, seçildikleri yere olan bağlılıklarını devam ettirdiklerini, mevcut durumu korudukları yönünde açıklamalar yaptığı da görüyoruz.

Dolayısıyla yerel yönetimler düzeyinde, meclis üyesi düzeyinde, bir partiden aldığı oya saygı göstererek seçildiği makamı koruyan ve kendi kitlesiyle, kendi partisiyle, kendi vatandaşıyla irtibatını devam ettirecek olan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı olacak arkadaşlar var. Bugünden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmalar olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmalar olabilir. Biz partinin emekçileriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişten bugüne emek veren arkadaşlarız. İl yöneticilerimiz öyle, ben öyleyim. Yaptığımız değerlendirmelerde, takip ederseniz göreceksiniz, ilçe başkanı olarak belirlediğimiz arkadaşlar da o yöndedir. Elitler gitmiştir, emekçiler buradadır. Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya devam etmektedirler. Adı CHP ile özdeşleşmiş arkadaşlarımız var. Onlarla en kısa sürede yeniden bir araya geleceğimiz umudunu taşıyoruz."

YENİ Parti'yle ilgili değerlendirmede bulunan Gümrükçü, şu görüşleri dile getirdi:

"Yargıtay tarafından yeni onaylanmış, üyelik sistemleri yeni açılan bir yapı bu. Belki pazartesinden itibaren üyelerini göreceğiz. Şöyle bir gerçeğe de dikkat çekmek istiyorum. İlk kazanmamız gerekenlerin de onlar olduğunu düşünüyorum. Butlan kararı sonrası önceki yönetimin geriye getirilerek görevlendirilmesiyle sanki sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmiş gibi bir algı ve bunun arkasından gelen itirazın sonucunda başka bir siyasi partiye geçmeden ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan tepkisini de göstermek için ya da mahkeme kararını protesto etmek için parti üyeliğini geçici bir süreyle sonlandıran arkadaşlar var. Önce onların kalbini yeniden kazanmayı hedefliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çeşitli vesilelerle gelmiş, kapıda bekletilmiş, üyelik formları doldurulmuş ama sonradan bazı arkadaşlar tarafından üyelikleri maalesef onaylanmamış binlerce bekleyen yurttaşımız var. Onlara da çağrı yapıyorum. Parti binalarımız açık. İlçe başkanlarımızı görevlendirdiğimiz her yerde. Yani bir hafta içerisinde zaten göreceksiniz, 30 ilçenin dağıtmasını yapmış olacağız."

"CHP'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

"Biz yüz yıldır bu partiyi öyle alın teriyle, gözyaşıyla inşa ettik" diyen Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Hiç kimse tarafından yıpratılmasına da müsaade etmeyiz. Geçen ay Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 70 oldu diyenler, bugün kendileri makamdan ayrıldıkları için, hani neydi il başkanı olmak için doğdukları için belki de başka bir yere gittiklerinde partinin oyunun 69'unu da cebine alıp götürebileceklerini zannetmekteler. Bugün ben, içinde bulunduğumuz bu ayrılıktan dolayı büyük üzüntü içindeyim. Türkiye'de bu işe sevinen kimdir derseniz, o eleştirilen saray hükümetidir. Türkiye'de bu işe sevinen saray hükümetidir, sevindiren de üzülerek söylüyorum bu kararı veren arkadaşlardır. Saray hükümetini bu arkadaşlar sevindirmiştir. Biz elimizdeki her şeyle, kanımızla, canımızla, paramızla, malımızla, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, yoldaşlarımızla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinden aldığımız güçle, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e olan sadakatimizle, amblemimizdeki altı okun altı ilkesine ve onun bir siyasi program olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtaracak tek program olduğuna olan inancımızla mücadelemize devam edeceğiz. ve bu süreçte göreceksiniz, her gün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü büyüyecek. Her gün yaptığı çalışmalarla geçmişte olduğu gibi İzmir'deki gücünü, ağırlığını hem sosyal mecralarda hem sahada hem sivil toplum örgütlerinde göstermeye devam edecek. En küçük bir kuşkunuz olmasın, biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden ayağa kaldıracağız.

Otuz ilçe başkanımızı atamış ve daha önceden atanan arkadaşların istişareyle oluşturduğu, katılımcı şekilde oluşturduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından gelen arkadaşlarla şekillendirdiği ilçe yönetim kurullarını da önümüzdeki haftadan itibaren atayarak yeniden görevlendirmelerine devam edeceğiz. Kadın kollarımız çalışıyor. Gençlik kollarımızın genel başkanı da bugün itibarıyla belirlenip, MYK'sında da bir, iki, belki üç İzmirli ile İzmir'in de ağırlıklı bir şekilde temsil edildiği bir yapıyla yukarıdan aşağıya yeniden örgütlenmeye devam edecek. Bütün bunların sonunda genel başkanımızın söylediği gibi, Eylül ayı içerisinde olağan kurultay sürecimizi, kongre sürecimizi başlatarak kalan arkadaşlarla, parti hukukuna sarılan arkadaşlarla, altı oka sarılan arkadaşlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşağıdan yukarıya yeniden inşa etme sürecini başlatacağız."

"MECLİS ÇOĞUNLUĞUNUN ÖNEMİNİ BİLMİYORLARSA ÖĞRENECEKLER"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP çoğunluğunun değiştiğine dikkati çeken Gümrükçü, "Meclis çoğunluğunun önemini bilmiyorlarsa öğrenecekler. Biz de öğrenmeleri için gerekli hamleleri yapacağız. Bu ayrılık uzun sürerse, yerel seçimlere yansırsa, İzmir'de bu bölünmenin olası sonuçlarından, olası olumsuz sonuçlarından İzmir halkı zarar görecek. Biz umuyoruz ki arkadaşlarımız en kısa sürede bu hatalarından dönecekler. Yeniden Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında el ele mücadeleye devam edeceğiz. Fakat bu ayrılık böyle devam ederse, daha önce de söyledim, siyaset demokratik bir nezaket elbette ki içerir ama siyaset bir rekabet de içerir. Dolayısıyla her siyasi parti kendi varlığını korumak... Şu an saldırıya karşı kendi varlığımızı korumaya gayretindeyiz ve aynı zamanda kendi oyunu artırmakla mükelleftir. Siyaset bunun için yapılır çoğunlukla. Dolayısıyla partimizin yararı neyse, her belediye meclisinde, bütün belediyeler dahil olmak üzere ve kent halkının faydasına olan neyse onu gözeteceğiz" dedi.

"CEMİL TUGAY'IN YERİ CHP'DİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin de Utku Gümrükçü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kişisel olarak söyleyeyim, aldığı oyun kıymetini bilen, kendisini Cumhuriyetçi, Atatürkçü olarak tanımlayan bir kişidir Cemil Tugay. Onun yeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Öyle bir karar alacağını zannetmiyorum. Ama dediğim gibi herkes kendi kararını verir, kendi kararını yaşar. Yani bizimle temas kurmak isteyen herkese açığız. Ben gayet sağduyulu konuştuğumuzu düşünüyorum yani. Evet, bir 45 gün içerisinde Sayın Genel Başkanımızı İzmir'de ağırlamak istiyoruz. Sayın Genel Başkanımızın gündemi Türkiye'nin gerçek sorunları. Bu sorunların içerisinde güvencesiz çalışan insanlar, konut hakkını sağlayamamış, kentsel dönüşüm mağdurları, evlenmek isteyip evlenemeyenler, işe girmek isteyip işe giremeyenler, balıkçılar, çiftçiler, hayvancılar... Türkiye'nin gerçek sorunları bunlar."