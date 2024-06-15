CHP İzmir İl Başkanlığı Kültürpark'ta bayramlaşma töreni düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP İzmir İl Başkanlığı Kültürpark'ta bayramlaşma töreni düzenleyecek

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kültürpark İzmir Sanat'ta bayramlaşma töreni düzenleyecek. Törende CHP üyeleri bir araya gelerek bayramlaşacaklar.

15.06.2024 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11.00- CHP İzmir İl Başkanlığı Kültürpark İzmir Sanat'ta bayramlaşma töreni düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.30- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinin üçüncü maçını Çin ile yapacak. (HONG KONG)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne iştirak edecek. (BÜRGENSTOCK)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Kültürpark, İzmir, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanlığı Kültürpark'ta bayramlaşma töreni düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Irak’ın kuzeyinde 8, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 17 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyinde 8, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 17 terörist öldürüldü
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:56:43. #1.11#
SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanlığı Kültürpark'ta bayramlaşma töreni düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement