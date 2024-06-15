CHP İzmir İl Başkanlığı Kültürpark'ta bayramlaşma töreni düzenleyecek

11.00- CHP İzmir İl Başkanlığı Kültürpark İzmir Sanat'ta bayramlaşma töreni düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
15.30- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinin üçüncü maçını Çin ile yapacak. (HONG KONG)
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne iştirak edecek. (BÜRGENSTOCK)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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