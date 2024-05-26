CHP KKTC'de Temsilcilik Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP KKTC'de Temsilcilik Açtı

CHP KKTC\'de Temsilcilik Açtı

CHP, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk temsilciliğini açtı. CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, Kıbrıs'ta ve diğer ülkelerde yaşayan yurttaşların artık Türkiye'deki iktidar yürüyüşünün birer üyesi olduğunu belirtti.

26.05.2024 12:20  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KKTC) - CHP, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk temsilciliğini açtı. Lefkoşa'daki parti binasında düzenlenen ilk toplantıda, CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bülent Ecevit'in partisi artık Kıbrıs'tadır. Kıbrıs'ta ve diğer ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız da artık Türkiye'deki iktidar yürüyüşümüzün birebir üyesidir, kuvvetli ve organik birer üyesidir. Sizleri canı gönülden kutluyorum" dedi.

CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, İsviçre ve Almanya'daki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti. CHP'li Tüm, CHP Kıbrıs Temsilciliği'ndeki partililerle görüştükten sonra Cumhuriyet Meclisi'ne hareket etti. Beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüşen Mehmet Tüm, CHP olarak Kıbrıs'ta çalışmalara başladıklarını hatırlattı ve Kıbrıs'ın parti için önemini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, KKTC'nin kolay kurulmadığını ve bugünlere çok zor şartlarda gelindiğini vurgularken, adada 96 yıl Türk ordusunun gelmesini beklediklerini belirtti. Töre, eski CHP Genel Başkanı ve Barış Harekatı'nı başlatan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i de saygı ve rahmetle andı.

Mehmet Tüm, beraberindeki birlik temsilcileriyle Cumhuriyet Meclisi'ndeki temaslarının ardından Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'yı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Lefkoşa Belediyesi'nin ardından Toplumcu Demokrasi Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi genel merkezlerine giden Mehmet Tüm, burada iki partinin de genel başkanlarıyla ve yöneticileriyle buluştu. Parti genel merkezlerine yaptığı ziyaretin ardından Girne Belediyesi'ne geçen ve Belediye Başkanı Murat Şenkul ile görüşen Mehmet Tüm, 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın eşi, Şair İlkay Adalı'yı evinde ziyaret etti.

Adalı ailesi ziyaretinin ardından partililerle Lefkoşa'da kurulan CHP Kıbrıs Temsilciliği'ne geçen Mehmet Tüm, burada partililerle ilk toplantıyı yaptı. Partililere seslenen Tüm, yurt dışı örgütlenmesinde bir seferberliğe giriştiklerini anımsatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bülent Ecevit'in partisi artık Kıbrıs'tadır. Kıbrıs'ta ve diğer ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız da artık Türkiye'deki iktidar yürüyüşümüzün birebir üyesidir, kuvvetli birer parçasıdır. İktidarımızı işte böyle kol kola girerek kuracağız" değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs'ta yaşayıp Türkiye'deki genel seçimlerde oy kullanan 150 bin seçmenin olduğunu aktaran Tüm, şöyle konuştu:

"Biz sadece seçmenin oy kullanmasını değil, dünyanın dört bir yanında örgütlenmesini ve Türkiye'nin özgür, demokratik, aydınlık bir seçeneği olduğunu yanlarındaki dostlarına da göstermesini istiyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin fazlasını yaparak örgütleniyoruz. Durmadan, yılmadan çalışıyoruz. Dün İsviçre, Fransa, Almanya, bugün Kıbrıs. Bu ülkelerde yaşayan yüz binlerce seçmen için Cumhuriyet Halk Partisi artık el uzattığında değecek mesafededir. Burada açtığımız temsilciliğimiz de Türkiye'deki demokrasi mücadelemize hayırlı olsun. Emeği geçen sizleri kutluyorum yoldaşlar."

Kaynak: ANKA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mehmet Tüm, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP KKTC'de Temsilcilik Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 12:36:15. #1.13#
SON DAKİKA: CHP KKTC'de Temsilcilik Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement