CHP KKTC\'de Temsilcilik Açtı

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(KKTC) - CHP, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk temsilciliğini açtı. Lefkoşa'daki parti binasında düzenlenen ilk toplantıda, CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bülent Ecevit'in partisi artık Kıbrıs'tadır. Kıbrıs'ta ve diğer ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız da artık Türkiye'deki iktidar yürüyüşümüzün birebir üyesidir, kuvvetli ve organik birer üyesidir. Sizleri canı gönülden kutluyorum" dedi.

CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, İsviçre ve Almanya'daki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti. CHP'li Tüm, CHP Kıbrıs Temsilciliği'ndeki partililerle görüştükten sonra Cumhuriyet Meclisi'ne hareket etti. Beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüşen Mehmet Tüm, CHP olarak Kıbrıs'ta çalışmalara başladıklarını hatırlattı ve Kıbrıs'ın parti için önemini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, KKTC'nin kolay kurulmadığını ve bugünlere çok zor şartlarda gelindiğini vurgularken, adada 96 yıl Türk ordusunun gelmesini beklediklerini belirtti. Töre, eski CHP Genel Başkanı ve Barış Harekatı'nı başlatan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i de saygı ve rahmetle andı.

Mehmet Tüm, beraberindeki birlik temsilcileriyle Cumhuriyet Meclisi'ndeki temaslarının ardından Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'yı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Lefkoşa Belediyesi'nin ardından Toplumcu Demokrasi Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi genel merkezlerine giden Mehmet Tüm, burada iki partinin de genel başkanlarıyla ve yöneticileriyle buluştu. Parti genel merkezlerine yaptığı ziyaretin ardından Girne Belediyesi'ne geçen ve Belediye Başkanı Murat Şenkul ile görüşen Mehmet Tüm, 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın eşi, Şair İlkay Adalı'yı evinde ziyaret etti.

Adalı ailesi ziyaretinin ardından partililerle Lefkoşa'da kurulan CHP Kıbrıs Temsilciliği'ne geçen Mehmet Tüm, burada partililerle ilk toplantıyı yaptı. Partililere seslenen Tüm, yurt dışı örgütlenmesinde bir seferberliğe giriştiklerini anımsatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bülent Ecevit'in partisi artık Kıbrıs'tadır. Kıbrıs'ta ve diğer ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız da artık Türkiye'deki iktidar yürüyüşümüzün birebir üyesidir, kuvvetli birer parçasıdır. İktidarımızı işte böyle kol kola girerek kuracağız" değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs'ta yaşayıp Türkiye'deki genel seçimlerde oy kullanan 150 bin seçmenin olduğunu aktaran Tüm, şöyle konuştu:

"Biz sadece seçmenin oy kullanmasını değil, dünyanın dört bir yanında örgütlenmesini ve Türkiye'nin özgür, demokratik, aydınlık bir seçeneği olduğunu yanlarındaki dostlarına da göstermesini istiyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin fazlasını yaparak örgütleniyoruz. Durmadan, yılmadan çalışıyoruz. Dün İsviçre, Fransa, Almanya, bugün Kıbrıs. Bu ülkelerde yaşayan yüz binlerce seçmen için Cumhuriyet Halk Partisi artık el uzattığında değecek mesafededir. Burada açtığımız temsilciliğimiz de Türkiye'deki demokrasi mücadelemize hayırlı olsun. Emeği geçen sizleri kutluyorum yoldaşlar."