CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi

Son Dakika

23.02.2026 15:44
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması 1 Nisan'a ertelendi. Mahkeme, davanın İBB dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası ertelendi.

Üçüncü celsesi bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 12 kişi yargılanıyor. İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.

Mahkeme, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza'daki İBB dosyasıyla birleştirilmesini talep etti. Duruşma 1 Nisan'a ertelendi.

Ayrıntılar geliyor...

Güncel, Son Dakika

