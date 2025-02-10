CHP Kurultayı Hakkında Para Karşılığı Oy Kullanma İddiaları Reddedildi

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(ANKARA) - CHP'nin 2023'te gerçekleştirilen kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Kurultayımıza ilişkin Cumhurbaşkanı ve bazı odaklarca ortaya atılan asılsız iddialar üzerine, başlatılan soruşturma iktidarın çok iyi bildiği kumpas siyasetinin bir örneğidir. Ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu asılsız iddiaların kurgucusu veya parçası olanlar, 47 yıl sonra birinci olan CHP gerçeğini kabul edemeyenlerdir. 'Şaibe' arayanların bakacağı ilk yer ayna, son yer CHP'dir" dedi.

Gül Çiftci: "Başlatılan soruşturma, iktidarın çok iyi bildiği kumpas siyasetinin bir örneğidir"

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı hakkında, "Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiası üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çiftci'nin açıklamaları şöyle:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayımıza ilişkin Cumhurbaşkanı ve bazı odaklarca ortaya atılan asılsız iddialar üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, iktidarın çok iyi bildiği kumpas siyasetinin bir örneğidir. 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, partilerin kongre süreçlerine ilişkin açık düzenlemeler içermektedir. Kanunun ilgili hükümleri, kongrelerin toplanma sürelerini, seçim usul ve esaslarını ve itiraz süreçlerini belirlemektedir. Kanunda açıkça belirtilen şekil ve süre içerisinde kurultayımıza ilişkin herhangi bir itiraz süreci yaşanmamıştır.

Bununla birlikte ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır. CHP'nin kurultayları, siyasetin ve parti politikalarının konuşulduğu, demokratik teamüllerin hakim olduğu bir geleneğe dayanmakta ve yıllardır her seçimde manipülasyona başvuranların, kendi partilerinde kurulsuz ve kuralsız hareket edenlerin anlayamayacağı bir olgunluğa sahiptir. Doğrudan veya dolaylı olarak bu asılsız iddiaların kurgucusu veya parçası olanlar, 31 Mart yerel seçimlerinde 47 yıl sonra birinci olan CHP gerçeğini kabul edemeyenlerdir. Partimiz o gün birinci partiydi, bugün de Türkiye'nin birinci partisidir ve ilk genel seçimlerde de yine birinci parti olmak için tüm gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Amaçları, her geçen gün daha da kaybettikleri koltuklarına tutunma çabasıdır. 'Şaibe' arayanların bakacağı ilk yer ayna, son yer CHP'dir."

Ensar Aytekin: "CHP'nin kurultayı her partilinin şerefidir. Şerefimizi hiçbir insan evladına tartıştırmayız"

Soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösteren partililerden biri de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin oldu. Aytekin, şunları söyledi:

"Şaibe? CHP, Türkiye siyasal tarihinin tanığıdır. Bir süredir asimetrik bir harekatla son seçimde Türkiye'nin birinci partisi olan partimize yönelik belli niyetlerle, belli mahfillerde tasarlanan bir kumpası görüyoruz. Belediye başkanlarımıza yönelik tutuklamalarla başlayan bu saldırı sürecinde son olarak parti üyesi olmayan birisinin ifadesiyle 'şaibeli kurultay' diye bir saçmalık ortaya atıldı. CHP'nin kurultayı her partilinin şerefidir. Şerefimizi hiçbir insan evladına tartıştırmayız, konuşturmayız.

Savcılığın, iki yıl önceki kurultaya yönelik açtığı bir soruşturmayla bir yıldır Ankara Adliyesi'nde bekletildiğini öğrendiğimiz şikayet, ne hikmetse bugün açıklanmış ve kurultay sürecine ilişkin inceleme başlatıldığı kamuoyuna yansımıştır. CHP'nin 81 ilden gelen delegelerinin iradesine darbe yapmak için yapılan bu girişimin tam karşısında, tüm CHP neferleriyle kol kolayız. Şaibe arayanları; seçim günü, mühürsüz pusulaları geçerli kabul edenlere, aldıkları atla Üsküdar'ı geçtiğini itiraf edenlere 'ama montaj, ama şu, ama bu' diye iktidarı kaybetmemek için her türlü sahtekarlığı yapmayı meşru görenlere bakmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla."