CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi - Son Dakika
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CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi

CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi
05.06.2025 12:55
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CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığına dair Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, görevsizlikle ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcılık, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

3'ER YIL HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

İddianamede şüpheliler hakkında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istenirken, şüphelilerin "oylamaya hile karıştırdıkları" öne sürüldü.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mağdur", eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ise "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, şüpheliler hakkında alacakları ceza süresince siyaset yasağı konulması da talep edildi.

"ÖZEL'İ DESTEKLEMELERİ İÇİN BİRTAKIM MENFAATLER VERİLDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, kurultay sürecinde ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında ve bazı yazılı ve görsel medya organlarında; CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin Özgür Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğunun bizzat CHP delegeleri parti meclis üyeleri ve partililerce dile getirilmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.

İDDİANAME AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP kurultayına ilişkin açılan iddianameyi, rüşvet suçunu oluşturduğu iddiasıyla görevsizlik kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Yavuz:
    ATALARININ İZİNDEN GİDİYORLAR. YILLARCA MİLLETİ KANDIRDILAR 59 90 Yanıtla
  • 250500:
    CHP yi ne hale getirdiniz utanın özel ve eko 74 65 Yanıtla
  • 205622:
    kapatın CHP yi ne urasiyorsunuz Atatürkçü deyin kapatin 41 67 Yanıtla
  • Portakal48:
    CHP YE LAF SOKANLAR LÜTFEN CHP ÜLKEYİ SATMADI KRİZ YARATMADI ŞU ANDAKİ DURUMA BAKIN YORUMLARINIZ YANLIŞ HERKEZİN BİR GÖRÜŞÜ VARDIR SAYGI ÇERÇEVESİNDE OLMASI LAZIM 30 45 Yanıtla
  • 149700:
    Türkiye siyaseti kirli.. parti farketmeksizin.. herkes heybesini doldurma peşinde.. devlet malından millet malından çalan kim olursa olsun haindir.. bir gün hesap verecektir.. 64 5 Yanıtla
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