CHP Kuşadası İlçe Örgütü, Partinin Kuruluşunun 101'inci Yılını Kutladı - Son Dakika
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CHP Kuşadası İlçe Örgütü, Partinin Kuruluşunun 101'inci Yılını Kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü tarafından partinin 101’inci kuruluş yılı dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi.

10.09.2024 09:25  Güncelleme: 11:14
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(AYDIN)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü tarafından partinin 101'inci kuruluş yılı dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü, partinin 101'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Meydanı'nda bir tören düzenledi. CHP ilçe yönetimi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törene CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Törende konuşan İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Tunceli'de şehit olan askerlere rahmet, ailelerine ise baş sağlığı diledi. Gürbilek, CHP'nin 101'inci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonu 4 askerin şehit olduğu üzücü olay nedeniyle iptal ettiklerini söyledi. Cürbilek, "Bugün 9 Eylül. Halkın partisi, partimiz Cumhuriyet Halk Partisi, kimsesizlerin kimsesi 101 yaşında. Bilinsin isteriz ki, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşayacak ve hakimiyet sonsuza dek milletin olacaktır. Başta ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere altı oku yüreğinde gururla taşıyıp bugünlere getiren tüm şanlı geçmişimizi, parti büyüklerimizi şükran, saygı ve minnet duygularıyla anıyoruz."

Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Bugün partimizin 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak için buruk bir gün de olsa, bu kadar geniş katılımla partimizin kuruluşunu kutluyor olmak beni çok onurlandırdı. Biliyorsunuz 4 gündür Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayındaydık. Yeni tüzüğümüz, Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni en yakın genel seçimde tekrar birinci parti olarak görmek umuduyla hepimize hayırlı olsun. Partimizin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere partimizin tüm genel başkanlarını, partimize emeği geçmiş olan ve bugün aramızda olmayan tüm partililerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Partimizin kuruluşu kutlu olsun. Hepimiz için mutlu günler yakındır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Kuşadası İlçe Örgütü, Partinin Kuruluşunun 101'inci Yılını Kutladı - Son Dakika

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