Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2027 yılı için öngörülen 147,9 milyar TL'lik trafik cezası gelir hedefinin Ticaret, Kültür ve Turizm, Dışişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının bütçelerinden yüksek olduğunu belirterek "Düşük ve orta gelirli, standart bir araç kullanan vatandaşlar açısından bu cezalar çok yüksek seviyelere ulaştı" dedi. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ise kayyum uygulamasını eleştirerek "Bu mesele artık bir kayyum rejimi haline geldi ve bundan bir an evvel uzaklaşmak, vazgeçmek gerekiyor" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin değerlendirmelerinde 2027 yılı trafik cezası gelir hedefini, fon skandalıyla ilgili iddiaları, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) yatırımlarını ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında kullandırılan krediyi gündeme getirdi.

AKAY: TRAFİK CEZASI HEDEFİ DÖRT BAKANLIĞIN BÜTÇESİNDEN YÜKSEK

2027 yılı için trafik cezalarından 147,9 milyar TL gelir hedeflendiğini belirten Akay, bu tutarın İçişleri Bakanlığı merkez bütçesinin yüzde 93,4'üne karşılık geldiğini söyleyerek "Bu büyüklüğü bakanlıkların bütçeleriyle karşılaştırdım. Dört bakanlığın bütçesinden daha yüksek bir trafik cezası hedefi var. Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçelerinden daha fazla. Örneğin Ticaret Bakanlığı'nın 104,3 milyar TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ise 50,6 milyar TL bütçesi var. Trafik cezası hedefi; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Orman Genel Müdürlüğü'nün, TÜBİTAK'ın, MİT'in, Göç İdaresi'nin, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesinden daha yüksek" diye konuştu.

Eylül sonu itibarıyla trafik cezalarından 70,9 milyar TL tahsilat gerçekleştirildiğini belirten Akay, tahakkuk eden tutarın 148 milyar TL, tahsilat oranının ise yüzde 44 seviyesinde kaldığını ifade etti. Geçen yıl tahsilat oranının yüzde 60'lar seviyesinde olduğunu söyleyen Akay, bu düşüşün son kanun değişikliğinin ardından cezaların yüksek tutarlara ulaşmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Akay, trafik cezalarının özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlar açısından ağır bir yük oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir kısım insanlar bu cezaları rahatlıkla ödeyebilirken düşük ve orta gelirli, standart bir araç kullanan vatandaşlar açısından bu cezalar çok yüksek seviyelere ulaştı. Zaten bu insanlar vergi yükü altında eziliyor. Bir de trafik cezalarındaki bu yüksek tutarlar onları zorluyor. Bunu bilmenizi isteriz. Emekliler, asgari ücretliler zaten gelirlerinde iyileştirme bekliyor."

Trafik cezalarının kazaların düşmesinde etkili olduğunu sunumdan gördüğünü belirten Akay, vatandaşların ödeme konusunda zorluk yaşadığını söyledi.

"POLSAN'IN FON SKANDALINDA ADI GEÇEN FONLARDA PARASI VAR MI?"

Akay, konuşmasında fon skandalına da değinerek POLSAN ve iştiraklerinin söz konusu yatırım fonlarında paralarının bulunup bulunmadığını sordu.

POLSAN'ın Ankara Sigorta'nın yüzde 99,8'ine sahip olduğunu ve POLSAN Portföy Yönetim Şirketi adıyla bir iştirakinin de bulunduğunu belirten Akay, şöyle konuştu:

"POLSAN'ın, fon vurgununda adı geçen bu yatırım fonlarında değerlendirilmiş bir parası olmuş mudur? Olmuşsa bu parayı geri almış mıdır? Almamışsa takılı kalan parası var mıdır? Yine aynı şekilde Ankara Sigorta için de soruyorum. Ankara Sigorta'nın Eylül 2026 sonu mali tablolarında yatırım fonu katılma hesaplarında 1,08 milyar TL'lik bir bakiye görüyorum. Bu bakiye hangi yatırım fonlarında değerlendirilmiştir? Bununla ilgili bir incelemeniz, bir tetkikiniz oldu mu?"

Söz konusu paraların geri çekilmiş olması durumunda önceden önlem alınıp alınmadığını ve herhangi bir duyum edinilip edinilmediğini soran Akay, "Duyum alındıysa bununla ilgili SPK'ya ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gerekli bildirimler yapıldı mı? Bunların da bizimle paylaşılması önemli. Çünkü bu sandık çok önemli. Haziran sonu itibarıyla 36,8 milyar TL'lik bir aktif büyüklüğü var" ifadelerini kullandı.

POLSAN'ın çalışanların aidatlarından oluşan fonunun riskli sermaye piyasası işlemlerinde değerlendirilmemesinin önemine işaret eden Akay, "Bakanlık bünyesinde bir inceleme, araştırma veya tahkikat yapıldı mı? Yapıldıysa problemli olan üst düzey mülki idare amirleri var mıdır? Varsa bununla ilgili gerekli önlemler alınacak mıdır? Bu fonlardan faiz geliri elde eden, "insider trading" yoluyla bilgi sahibi olan kişiler var mıdır? Belediye başkanları, belediyelerin tüzel kişilikleri veya belediye iştirakleri tarafından bu fonlarda değerlendirme yapılarak elde edilen kazançlar var mıdır? Paralar çekilmiş olabilir veya takılı kalmış olabilir. Hem belediyeler hem de belediye iştirakleriyle ilgili bu konuda bilgi verilmesini istiyoruz" dedi.

İSMEP KAPSAMINDAKİ 230 MİLYON AVROLUK KREDİYİ SORDU

Akay, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından 12 Şubat 2026 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinden İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimine İSMEP kapsamında 230 milyon avro kredi kullandırıldığını belirterek, kredinin akıbetini sordu.

İçişleri Bakanlığının 31 Ağustos 2026 itibarıyla TBMM'ye verdiği resmi rakamlara göre soru önergelerini cevaplama oranının yüzde 70,1 olduğunu belirten Akay, süresi içinde cevaplanan önergelerin oranının yüzde 4, süresi geçtikten sonra cevaplananların oranının ise yüzde 66 seviyesinde kaldığını söyledi.

Meclis'in denetleme görevinin önemine dikkati çeken Akay, bu konuda daha fazla hassasiyet gösterilmesini istedi.

OLUÇ: KAYYUM UYGULAMASINDAN BİR AN EVVEL VAZGEÇİLMELİ

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ise konuşmasında kayyum uygulamasını eleştirdi. İçişleri Bakanı'nın görev süresinde doğrudan kayyum atamadığını, uygulamanın 2016'dan bu yana sürdüğünü ve 150'den fazla belediyeye kayyum atandığını söyleyen Oluç, "Hakkari, Mardin Büyükşehir, Batman, Halfeti, Dersim, Bahçesaray, Akdeniz, Siirt, Van Büyükşehir ve Kağızman belediyelerine kayyum atandı. O günden bugüne de kayyumlar sürüyor" dedi.

Kayyum uygulamasının yerel demokrasiyi ve sandık hukukunu ortadan kaldırdığını savunan Oluç, şöyle konuştu:

"Biz hep eleştirdik, bu mesele artık bir kayyum rejimi haline geldi ve bundan bir an evvel uzaklaşmak, vazgeçmek gerekiyor. Çünkü bu, yerel demokrasiyi ortadan kaldıran bir mesele, yerel seçimleri, sandık hukukunu ortadan kaldıran bir mesele. Neresinden baksak demokrasiyle, halkın iradesiyle alakası olmayan bir konu."

Kayyum uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu daha önce de dile getirdiklerini söyleyen Oluç, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Komisyonu'nda da konunun tartışıldığını hatırlattı.

Komisyonda 130'un üzerinde kişi ve kurumun dinlendiğini belirten Oluç, konuşmaların büyük bölümünde kayyum uygulamasının yanlış bulunduğunu ve ortak raporda çözüm önerisinin yer aldığını ifade etti.

Oluç, ortak raporda belediye başkanının görevden uzaklaştırılması halinde belediye meclisinin kendi içinden vekil seçmesinin önerildiğini belirterek, "Dolayısıyla bu meseleyi bir iki maddelik bir yasa düzenlemesiyle halledeceğimizi belirtmiş olduk. Muhalefetin de zaten ortak bir yasa teklifi var bu konuda, iktidarın da itirazı yok; yapamadık hala. Ekimde Meclis açıldı, yani bir buçuk ay oldu. Hala getirmediler. Bunu sormuş olayım, cevabını biliyorum aslında ama yine de sormuş olayım" dedi.

"KAYYUMLAR MESELESİNDE BİR ADIM ATABİLİRSİNİZ"

İçişleri Bakanı'nın kayyumların görev süresini iki ayda bir uzattığını söyleyen Oluç, "Sizin elinizde bir inisiyatif var bu konuda ama kullanmıyorsunuz. Anlıyoruz kullanmamanızı ama bir adım atabilirsiniz bu konuda, bazı yerlerde uzatmama imkanı var, buna rağmen yapıyorsunuz" diye konuştu.

Bakan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da yer aldığı üst kurulda kayyum meselesinin çözümünü gündeme getirmesini beklediklerini ifade eden Oluç, bu konuda bir açıklama yapılmasının toplumdaki güvenin artmasına katkı sağlayacağını söyledi. Yürütülen sürecin genel olarak olumlu devam ettiğini belirten Oluç, toplumda sürecin başarıya ulaşmasına yönelik beklentinin yüksek olduğunu ancak güven sorunu bulunduğunu dile getirdi.

Oluç, kayyum uygulamasının sona erdirilmesinin güven artırıcı bir adım olacağını belirterek, "Bizim en son gördüğümüz kamuoyu araştırmalarında yüzde 75'in üstünde bir oran toplumda bu sürecin iyi sonuçlanmasını istiyor. Fakat en başından beri bu sürece dönük bir güvensizlik de vardı yine toplumda. Şimdi bu güvenin artması gerekiyor" dedi.

Kayyumların görev yaptıkları belediyelerde kamu zararına yol açtığını ileri süren Oluç, Sayıştay raporlarında kayyumların yaptığı yolsuzluklara ilişkin tespitlerin yer aldığını söyledi.

Oluç, bazı kayyumların belediye mallarını sattığını, bazıları hakkında soruşturma izni verilmediğini, bazı daire müdürlerinin ise yargılanarak ceza aldığını belirtti. Esenyurt kayyumunun yardımcısının paraları saklamak amacıyla ev kiraladığı iddiasını da gündeme getiren Oluç, "Bu kayyum meselesinin kimseye bir faydası yok, iktidara da bir faydası yok, olmadı da zaten. O yüzden bir an evvel bu konu bir çözüme ulaştırılırsa ve sizin de bu konuda bir katkınız olursa bundan dolayı memnun oluruz" diye konuştu.

OLUÇ, CUMARTESİ ANNELERİNİN BAKAN'DAN RANDEVU TALEBİNİ İLETTİ

Oluç, konuşmasının sonunda 'Cumartesi Anneleri'nin İçişleri Bakanı ile görüşme talebini de gündeme getirdi.

Bakan'ın komisyonda konuşacağını öğrenince Cumartesi Anneleri'nden bazı kişilerin kendisini aradığını belirten Oluç, "Uzunca zamandır biz Sayın Bakan'la görüşme yapmak istiyoruz, randevu talep ediyoruz ama bir türlü alamıyoruz. Hani siz de iletirseniz bunu belki bir faydası olur. Yurttaşlardır Sayın Bakan, onların da sorunları var. Görüşmenizde bir zarar olmayacağını biz doğrusu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.