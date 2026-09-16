CHP\'li Akay: 8 ayda faiz ödemesi 1 trilyon 988 milyar liraya ulaştı

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Cevdet Akay, 2026 yılının sekiz aylık bütçe gerçekleşmelerini değerlendirerek "Vergi gelirleri yüzde 35,7 artarken yatırım harcamaları yüzde 12,9'da kaldı. Sekiz ayda 1 trilyon 988 milyar lira faiz ödemesi yapıldı. Mesele yalnızca vergi toplamak değil, toplanan vergilerin Türkiye'nin üretimine, altyapısına ve geleceğine ne kadarının ayrıldığıdır" dedi.

CHP Karabük Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Cevdet Akay, 2026 yılının sekiz aylık bütçe gerçekleşmelerini yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Akay, "Devlet, yılın sekiz ayında 9 trilyon 327 milyar 893 milyon lira vergi toplarken, 12 trilyon 162 milyar 740 milyon lira harcama yaptı ve 1 trilyon 308 milyar 88 milyon lira bütçe açığı verdi. Sekiz ayda 1 trilyon 988 milyar 90 milyon lira faiz ödedik. Faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 arttı" ifadelerini kullandı.

2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde 1 trilyon 425 milyar 759 milyon lira olan faiz giderlerinin, 2026'nın aynı döneminde yüzde 39,4 artarak, 1 trilyon 988 milyar 90 milyon liraya yükseldiğini belirten Akay, "Yalnızca bir yılda faiz için yapılan harcama 562 milyar 331 milyon lira arttı"

"MAL VE HİZMET ALIMLARI BİR YILDA YÜZDE 42,7 ARTTI"

Mal ve hizmet alımlarındaki artışa da dikkati çeken Akay, "2025 yılının sekiz ayında 576,6 milyar lira olan mal ve hizmet alımı giderleri, 2026'nın aynı döneminde 822,6 milyar liraya çıktı. Bu kalemde 246 milyar liralık artış yaşandı ve giderler yüzde 42,7 arttı. Bu kalem için ayrılan yıllık bütçe ödeneğinin yüzde 65,8'i sekiz ayda kullanıldı. 822,6 milyar liralık mal ve hizmet alımı hangi ihtiyaçlar için yapıldı? Hangi kurumlar bu harcamaları gerçekleştirdi? Bir yılda 246 milyar liralık artışa neden olan harcama kalemleri nelerdir?" diye sordu.

Akay, cari transferlerin 2025'in sekiz ayında 3 trilyon 350 milyar 694 milyon liradan, 2026'nın aynı döneminde yüzde 29,9 artışla 4 trilyon 351 milyar 442 milyon liraya yükseldiğini kaydederek, sekiz ayda yapılan her 100 liralık harcamanın yaklaşık 36 lirasının cari transferlere gittiğini belirtti.

"YATIRIM HARCAMALARINDA ARTIŞ YÜZDE 12,9'DA KALDI"

Yatırım harcamalarındaki artışın yüzde 12,9 ile sınırlı kaldığını ifade eden Akay, "Artış, 84,8 milyar lira olarak gerçekleşti. 2026'nın sekiz ayında bütçeden 1 trilyon 988 milyar lira faiz ödenirken, sermaye harcamaları 744,6 milyar lirada kaldı. Kamu harcamaları hızla artarken yatırımlar aynı hızda artmıyor. Mal ve hizmet alımlarında yüzde 42,7'lik artış varken yatırım harcamalarındaki artışın yüzde 12,9'da kalması, bütçe önceliklerinin yeniden sorgulanmasını gerektiriyor" değerlendirmesini yaptı.

"BORÇ VERME GİDERLERİ YÜZDE 63,6 ARTTI"

Borç verme giderlerinin 2025 yılının 8 ayında 145,2 milyar liradan 2026'nın aynı döneminde 237,5 milyar liraya yükseldiğini belirten Akay, bu giderin yaklaşık yüzde 64,8'inin KİT'lere yönelik gerçekleştiğini, bu kalemde 92,3 milyar liralık artış yaşandığını, borç verme giderlerinin yüzde 63,6 arttığını ifade etti.

Akay, 2026'nın sekiz ayında devletin 9 trilyon 328 milyar lira vergi topladığını, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 6 trilyon 872 milyar lira olduğunu belirterek, bir yılda 2 trilyon 456 milyar liralık artış gerçekleştiğini, vergi gelirlerinin yüzde 35,7 yükseldiğini bildirdi.

Gelir vergisinin 1 trilyon 692 milyar liradan 2 trilyon 569 milyar liraya çıktığını, artışın 876 milyar lira ve yüzde 51,8 olduğunu aktaran Cevdet Akay, "Yani ücretlerden ve gelirlerden alınan vergilerde çok ciddi bir yükseliş var" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR YÜKSEK VERGİ TOPLANIRKEN NEDEN AYNI ÖLÇÜDE YATIRIM YAPILMIYOR?"

Vergi gelirleri ile yatırım harcamaları arasındaki farka dikkati çeken Akay, şunları kaydetti:

"Vergi gelirleri yüzde 35,7 artarken yatırım harcamaları yüzde 12,9 artıyor. Devlet daha fazla kaynak topluyor ama bu kaynakların yatırıma dönüşmesinde aynı artış görülmüyor. Üstelik 8 ayda 1 trilyon 988 milyar lira faiz ödemesi yapıldı. Faiz giderleri geçen yıla göre 562,3 milyar lira artarak yüzde 39,4 yükseldi. Bu tablo, bütçenin kaynaklarının nerede yoğunlaştığını gösteriyor. Bir tarafta 9,3 trilyon liralık vergi geliri, diğer tarafta yatırımlarda sınırlı bir artış ve 2 trilyona yaklaşan faiz ödemesi var.

2026'nın sekiz ayında ortaya çıkan tablo, vergi gelirlerindeki güçlü artışın bütçe açığını önlemeye yetmediğini; buna karşılık faiz, borç verme ve diğer harcama kalemlerinin hızla büyüdüğünü gösteriyor. Dolayısıyla mesele sadece bütçeye ne kadar para girdiği değil, bu paranın nereye harcandığıdır. Hükümetin 'vergi gelirleri arttı, faiz dışı fazla verdik' açıklaması bütçenin tamamını anlatmıyor. Asıl sorgulanması gereken; toplanan trilyonlarca liranın neden bütçe açığını kapatmaya yetmediği, yatırımların neden aynı hızda artmadığı ve kamu kaynaklarının hangi alanlara yönlendirildiğidir."