CHP'li Akay'dan Asgari Ücret Tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Akay'dan Asgari Ücret Tepkisi

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Cevdet Akay, Merkez Bankası'nın yüzde 25 asgari ücret artışı önerisini eleştirdi.

30.10.2024 22:05
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(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Merkez Bankası Başkanı yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını söylüyor. Bu, asgari ücretlinin alacağı zamma ipotek koymaktır, set koymaktır, sınır koymaktır. Demek ki ilgililere, hükümete, iktidara 'yüzde 25'i geçmeyin' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir hatalı uygulamayı kabul edemeyiz" dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin yeni yılda emekli olanlar ile bir önceki yıl arasında emekli olanlar arasında emekli aylığı açısından oluşacak sorunlara ilişkin verdiği araştırma önergesi üzerine konuştu.

"Emeklilikte intibakın uygulamaya geçirilmesi gerekiyor"

Emekli aylıklarının ülkenin ekonomik koşulları altında çok yetersiz kaldığının altını çizen Akay, şunları söyledi:

"Bir kere her şeyden önce en düşük emekli aylığının, 12 bin 500 TL'nin ülkenin ekonomik koşulları altında çok yetersiz kaldığını, en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini ve süreç içerisinde de asgari ücretin 1,5 katına çıkarılması gerektiğini ifade ettik çünkü geçmişte bu tutarları görmüştük. Ama görüyoruz ki buradaki uygulama devam ediyor halen. Emekli olduktan sonra aylıkların düşmesi 2008 yılında yapılan değişiklikle oldu. Emeklilik bağlama oranları aşağıya geldiği için maaşlar normal çalışırken ki maaşlarının yüzde 28'ine kadar geriledi. Burada da emeklilikte intibakın uygulamaya geçirilmesi ve bu haksızlığın da giderilmesi gerekiyor.

"Bu uygulama emekli yığılmasına sebep teşkil eder"

Şimdi, gelelim 2024 ikinci yarısı ile 2025 yıl içerisinde emekli olanlar arasındaki farka. 2025 yılında emekli olanlar, 2024 yılında emekli olanlardan yüzde 30-33 civarında daha az maaş alacaklar. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Bunun hem devlete zararı var hem çalışan kişiye zararı var. Bir kere, emekli olan kişiler sektörlerde, firmalarda çalıştırılmak istenmiyor, o yüzden emekliliği hak etmiş kişiler çalışmaya devam ediyor. Siz bu uygulamayı ortadan kaldırmazsanız emekli yığılmasına sebep teşkil eder, devletin prim kaybına da sonuç verirsiniz. Bunun giderilmesi için de güncelleme katsayısının ayarlanması gerekiyor. Zaten ekonomik sıkıntılar altında ezilen emeklimiz, çalışanlarımız bunu bekliyorlar. Emeklilikteki yığılmayı da yaymak zorundasınız."

"Asgari ücrete 'yüzde 25 dayatması' asla kabul edilemez"

Merkez Bankası Başkanı'nın asgari ücrete ilişkin açıklamasına da tepki gösteren CHP'li Akay, "Merkez Bankası Başkanı açıklama yapıyor, açıklamasında yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını söylüyor. Bir kere bu, asgari ücretlinin alacağı zamma ipotek koymaktır, set koymaktır, sınır koymaktır. Demek ki ilgililere, hükümete, iktidara "Yüzde 25'i geçmeyin." diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten bir yıl boyunca asgari ücretli zam görmedi, 17 bin 2 TL eridi gitti. Şimdi, yüzde 25-26 zamdan bahsediyorsunuz, bu zammı alsa ocak ayı içerisinde bu asgari ücret yoksulluk sınırının altına inecek, yüzde 40 zam alsa mart ayında inecek. Böyle bir hatalı uygulamayı kabul edemeyiz, bu ifadelere katılmıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP\'li Akay\'dan Asgari Ücret Tepkisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Akay'dan Asgari Ücret Tepkisi - Son Dakika

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