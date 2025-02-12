CHP'li Akay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: Devlet Denetleme Kurulu İlk İş Olarak Merkez Bankası'nı İncelesin - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Akay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: Devlet Denetleme Kurulu İlk İş Olarak Merkez Bankası'nı İncelesin

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak "Devlet Denetleme Kurulu denetçilerine, müthiş yetkiler verdiniz; Merkez Bankasını inceletin, ilk görevleri bu olsun. Bir rapor düzenletin ve bu raporu da Meclise sunun. Değerli vekilleri, sorumluları hep beraber tespit edip kamu zararını tanzim etmeye buradan davet ediyorum” dedi.

12.02.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak "Devlet Denetleme Kurulu denetçilerine, müthiş yetkiler verdiniz; Merkez Bankasını inceletin, ilk görevleri bu olsun. Bir rapor düzenletin ve bu raporu da Meclise sunun. Değerli vekilleri, sorumluları hep beraber tespit edip kamu zararını tanzim etmeye buradan davet ediyorum" dedi.

Yeni Yol Partisi'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra sürekli döviz kuru dalgalanmalarının vatandaşlarımız üzerindeki etkilerinin araştırılması hakkındaki grup önerisi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözlerinin yer aldığı posterleri TBMM kürsüsünden göstererek maliye politikalarına tepki gösterdi.

Akay şunları söyledi:

" Türkiye'nin çok önemli sorunları var; Türkiye'nin derinleşen bir yoksulluğu var, çocuk yoksulluğu var, kadın yoksulluğu var, gençlerin yoksulluğu var, gelir dağılımındaki bozukluk var, vergi adaletindeki dengesizlik var, vergide adalet yok. Buna mukabil de Merkez Bankasıyla ilgili birtakım tespitlerin açıklığa kavuşturulması gerçekten gerekiyor.

"Yirmi iki yıldır aynı şey söyleniyor, halkımız sıkıntıya girmeye devam ediyor"

Açlık sınırının 22 bin TL'yi aştığı, yoksulluk sınırın 72 bin TL'ye ulaştığı bir ortamda dar gelirlilerin, emeklilerin, işçilerin geçinmesi mümkün değil. Tüketici ve kredi kartı borçları 4 trilyonun üzerine çıkmış, 192 milyarın üzerinde icraya düşen, kanuni işlem yapılan vatandaşlarımız var. Yirmi iki yıldır aynı şey söyleniyor. Yirmi iki yıldır Sayın Şimşek ve önceki Hazine ve Maliye bakanları, 'Türkiye, sanıldığı kadar, iddia edildiği kadar borç batağında değil. Er veya geç enflasyon tek haneye düşecek' diyor. 'Yıllar itibarıyla da enflasyon oranında azalma olacak' diyor, 'Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyor, 'Geçimlerini sağlayacak rahatlığı vereceğiz' diyor. Öyle mi oluyor? Maalesef öyle olmuyor, gerçekten halkımız daha da sıkıntıya girmeye devam ediyor.

Bu ülkenin 2021 yılında 2,7 trilyon toplam borç stoku vardı. 2023'ten 2024'e devreden borç stoku 6,7 trilyon. 2024 yıl sonu itibarıyla da 9,3 trilyona ulaşmış bir borç stokundan bahsediyoruz. Şimdi, gayrisafi milli hasılaya oranının yüzde 21, yüzde 22'lerde olduğunu söyleyecekler ama bu yeterli değil, burada önemli bir sorun var; kur farkı gideri var. 2024 başı itibarıyla kur farkı gideri 1 trilyon 722 milyar ve o zamanki borç stokuna -6,7 trilyona- oranı yüzde 25. Bugün, bu oranlar yine aynı seviyelerde ve kur baskılandığı için bu söz konusu. Önümüzdeki dönemde kur artışı olduğu zaman ülkenin borç batağına girdiğini görmek zorunda kalmayalım, buna bir önlem alalım. Bu önlemi mutlaka almamız gerekiyor.

"Merkez Bankası, kur korumalı mevduat nedeniyle çok büyük zarar yaptı"

Merkez Bankası kur korumalı mevduat nedeniyle çok büyük zarar yaptı. Merkez Bankası Başkanı'nın ifadesine göre 833 milyarlık bir zarar söz konusu. Bu zararın sebebi de kur korumalı mevduatta hesabı olan zenginlerin faiz geliri elde etmesi; yine, dar gelirliden alıp zengine aktarma söz konusu. Bu aktarımın önüne geçilmesi ve bu sorunun mutlaka giderilmesi gerekiyor. Merkez Bankasıyla ilgili iddiaların mutlaka araştırılması ve ortaya çıkarılması lazım. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum: Bir kanun çıkardınız, Devlet Denetleme Kurulu denetçilerine, müthiş yetkiler verdiniz; Merkez Bankasını inceletin, ilk görevleri bu olsun. Bir rapor düzenletin ve bu raporu da Meclise sunun. Değerli vekilleri, sorumluları hep beraber tespit edip kamu zararını tanzim etmeye buradan davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Tbmm Genel Kurulu, Merkez Bankası, Milletvekili, Cevdet Akay, Karabük, Ekonomi, Finans, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Akay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: Devlet Denetleme Kurulu İlk İş Olarak Merkez Bankası'nı İncelesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
21:08 8 ilimizde eğitime kar arası 8 ilimizde eğitime kar arası
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 22:55:41. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Akay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: Devlet Denetleme Kurulu İlk İş Olarak Merkez Bankası'nı İncelesin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.