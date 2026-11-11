CHP\'li Akay, fondaki 11,5 milyar lirayı sordu, Bakan Göktaş \'Ziraat Bankası\'nda\' dedi

Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Aile ve Gençlik Fonu'ndaki 11,5 milyar liralık atıl kaynağın nerede değerlendirildiğini sordu. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise çocuk işçiliği, kadın yoksulluğu ve sosyal yardımlardaki düşüşe dikkati çekerek Bakanlığı eleştirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası ve fon krizine ne ilişkin değerlendirmesinde, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak daha önce sorumluların görevden alınması için önerge verdiklerini anımsattı.

"Finansal sistem ve denetim mekanizması içerisinde organize bir yapılanma bulunduğunu ve kamu kaynaklarının heba edildiğini" ifade eden Akay, olayın ortaya çıkmasından sonra geçen zamana işaret etti. Akay, "O süreç içerisinde hatalı bir işlem olmuş mudur; yine, mağdurların zararı daha da büyümüş müdür; ekonomiye olumsuz neler olmuştur, şu anda onları bilmiyoruz ama süreç içerisinde bunların hepsi meydana çıkacak. Hep şunu söylemiştik: Kamu kurum ve kuruluşlarının kaynaklarını bu fon yolsuzluğuna alet ettiniz mi, takılan paralar var mı? Bu paraları kullanarak fahiş gelir, kazanç elde edenler var mı; bunlar kim, bunların listesinin açıklanmasını talep ettik. Şu ana kadar açıklanmadı ama süreç içerisinde görüyoruz ki soruşturma açılanlar, tutuklananlar, ev hapsinde bulunanlar... Bir taraftan yavaş yavaş en üst noktalara doğru uzanıyor, Türkiye Varlık Fonu'na doğru da gidiyor. Bu süreçte, maalesef, bu kamu kaynaklarını olumsuz kullanmalara devam ediyorlar" diye konuştu.

Türkiye Sigorta'nın 358 milyon liralık hisse geri alımı yaptığını, Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Turkcell, VakıfBank ve Türk Altın İşletmeleri gibi kuruluşların da toplam 30 milyar liralık hisse geri alımı gerçekleştirdiğini ileri süren Akay, "Bakın, 30 milyarlık bir geri alım yapıyorlar. Hani kamu kaynağı kullanılmayacaktı; bunlar da kamu kaynağı. Bir taraftan, bu hisseler toplanırken hisse senedi piyasasında direkt işlem yapıp zarar edenlerle ilgili hiçbir işlem yapmıyor" dedi.

"AİLE VE GENÇLİK FONU'NDAKİ 11,5 MİLYAR LİRALIK ATIL KAYNAK NEREDE DEĞERLENDİRİLİYOR?"

CHP'li Akay, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, fonun 2024 yılından bu yana 25,5 milyar lira gelir elde ettiğini, evlilik projeleri kapsamında 13,9 milyar lira harcama yapıldığını ve 11,5 milyar liranın atıl durumda göründüğünü söyledi. Akay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, "Şimdi, bu fonun kuruluna verilen burada şöyle bir yetki var: Yönetim kurulu kararıyla isterseniz, bir protokol vesaire anlaşma yapıp atıl paraları bir yerde değerlendirebiliyorsunuz. Siz böyle bir işleme şahit oldunuz mu? Böyle bir kararın altına imza attınız mı? Sorumlu olan Hazine ve Maliye Bakanlığı olmakla beraber, buradan çıktıktan sonra, o konuları bir daha irdelerseniz; bu atıf paralar nerede değerlendirilmiş; yatırım fonlarında takas da var mı yok mu" diye sordu.

Bakan Göktaş da " Ziraat Bankası'nda" yanıtını verdi.

Cevdet Akay, "Evet, Ziraat'ta olabiliyor, kamu bankalarında olabiliyor fakat onların yatırım şirketleriyle, Ziraat Portföy ve Ziraat Yatırımla ilgili birimleri var, Halk'ta da aynı şekilde, Vakıf'ta da katılım sistemi üzerinden de değerlendirilebiliyor. Bu konuyu bir tetkik etmeniz lazım. Ben bunu en son bütçe görüşmelerinde tekrar ilgili bakanlığa soracağım. Bu harcamalarla ilgili son durum nedir? Çünkü petrol piyasasından elde edilen devlet gelirlerinin yüzde 20'si burada, madenle ilgili burada ve bağışlar, hibeler burada. Buranın güçlü olması ve daha çok gence ulaşması hepimizin istediği bir şey. Paralar değerlendirilebilir risksiz piyasalarda, bu doğrudur ama bu konunun da bir olaya alet edilip edilmediğini öğrenmek istiyorum çünkü 3 imzayla bu karar alınabiliyor; 5 kişilik 3 yönetim kurulu üyesi bir karar alıp yönlendirme yapabilir; bunu buradan özellikle vurgulamak istedim" ifadelerini kullandı.

KARACA: "SOSYAL YARDIMLARA AYRILAN BÜTÇE AZALIYOR, DESTEK ALANLARIN SAYISI DÜŞÜYOR"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da çocuk yoksulluğu ve işçiliğine dikkati çekerek, 2026'nın dokuz ayında 66 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti. Karaca, şunları kaydetti:

"2026 bütçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin 2027 yılında rekor seviyede yüzde 70 artacağı öngörülüyordu. Peki, öyle mi olmuş? 2027 bütçe teklifinde toplumsal ihtiyaçlara dönük, sosyal hizmetlere dönük bütçe payınız sadece yüzde 2,5 artmış, bu da binde 7 azalmaya işaret ediyor. Peki, bu bağlamda, bütçenizdeki varlık ne kadar olacak? Sosyal politikalara ayırdığınız rakamlar ne olacak? Elektrik yardımında bile 950 hanenin elektrik desteğini kesiyorsunuz bu yardımlarda. Asker ailelerine yönelik, 22 bin kişiymiş 2026'da, şimdi 20 bine düşürüyorsunuz ya da eşi vefat etmişlere yardım 58 bine düşüyor; düşüyor da düşüyor."