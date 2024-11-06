CHP'li Akgün Alp'ten Bakan Bak'a Tespih İddiası

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NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hakkında "Siz Eyüp Altın diye birini tanıyor musun? Tanımıyorsunuz. Fırat Silver diye bir firması var, bilmiyorsunuz. Dönemin kuruyla bugüne çevirirsek 605 bin 208 lira değerinde size 2 tane tespih hediye etmiş, parasını Mardin kayyumundan almış" iddiasında bulundu. Alp, "Mardin halkının, fakir Mardin halkının kaynaklarını kayyumlar vasıtasıyla tespih boncuğu gibi cebinize koyuyorsunuz. Bu kayyum siyasetinin AK Parti bakanlarıyla olan ilişkisini bu tespih üzerinden ispat ettiğimiz için aslında ben sizin adınıza üzgünüm" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine konuştu.

Alp, Bakan Bak'ın Mardin kayyumunun parasıyla alınan hediye tesbihi kabul ettiğini iddia etti

Akgün Alp, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a hitaben "Siz Eyüp Altın diye birini tanıyor musun? Tanımıyorsunuz. Fırat Silver diye bir firması var, bilmiyorsunuz. Peki, bu adam size hediye ettiği 2 tane tespih karşılığında... Dönemin kuruyla bugüne çevirirsek 605 bin 208 lira değerinde size 2 tane tespih hediye etmiş, parasını Mardin kayyumundan almış" dedi. Bakan Bak, Alp'in iddialarını "Öyle bir şey yok" diyerek reddetti.

Alp, sözlerine şöyle devam etti:

"Fakir Mardin halkının kaynaklarını kayyumlar vasıtasıyla tespih boncuğu gibi cebinize koyuyorsunuz"

"Almış efendim, Mardin kayyumunun defterlerinde, hesaplarında var. Toplamında size hediye edilen, size ve diğer Bakan arkadaşlarınıza. Süleyman Soylu da var, İsmet Yılmaz var. Sizin tespihsel bir ilişkiniz var bu Mardin kayyumuyla. Tespihsel ilişkiniz sebebiyle milyarlarca liralık fatura kesilmiş. Bu tespih faturaları. Sayın Bakanım, bu tespih tanesi için değmez. Mardin halkının, fakir Mardin halkının kaynaklarını kayyumlar vasıtasıyla tespih boncuğu gibi cebinize koyuyorsunuz."

Bakan Bak'ın iddiaları ısrarla reddetmesi üzerine, Alp "Var ki kayyumun defterlerinde var. Belediyenin defterlerinde var. İsim vermiş" dedi. Komisyon başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un Alp'e "İthamda bulunuyorsunuz. Sayın Bakan 'Yok' diyor" demesi üzerine Alp, "Sayın Bakan cevap verir, siz sabahtan beri Bakanın yerine bütün sorulara ve ithamlara cevap veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Alp, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu kayyum siyasetinin AK Parti bakanlarıyla olan ilişkisini bu tespih üzerinden ispat ettiğimiz için sizin adınıza üzgünüm"

"Sayın Bakan, siz de arkadaşlarınız da bu Mardine kayyum atayıp ertesi gün buraya geldiniz, sizin için bir şanssızlıktır. Bu Ahmet Türk size hiç 600 bin liralık tespih hediye etti mi? Etmedi, değil mi? Ama kayyumlar ediyor. Süleyman Soylu'ya etmiş. Süleyman'ınki biraz daha ucuz sizinkine göre. Niye bilmiyorum? Kayyumu da o atamıştı. Öbür arkadaşlarınızın da öyle. Bu kayyum siyasetinin AK Parti bakanlarıyla olan ilişkisini bu tespih üzerinden ispat ettiğimiz için aslında ben sizin adınıza üzgünüm. Pehlivansınız bakın, bir de eski pehlivansınız, sporcusunuz; değmez, bu tespih için, bu taneler için memleketin bu parasına değmez."