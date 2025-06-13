CHP'li Başarır, Gaziosmanpaşa Seçimlerine Tepki Gösterdi

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yapılan seçim sonuçlarına tepki göstererek, "Hakan, 'Burada yattığım beni üzmüyor, dirençliyim. O darbe seçimi beni çok üzdü' dedi. Bizi de çok üzdü. Ben kardeşime söz veriyorum. O koltukta gelip sen oturacaksın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimleri ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Başarır, şunları kaydetti:

"Gaziosmanpaşa seçimlerinden sonra ilk kez Hakan Bahçetepe kardeşimle görüştüm. Seçim sonuçlarından utanç duyduğunu söyledi. Bizi en çok yaralayan, biraz da güldüren seçilen o Eray Karadeniz denen kişinin bir de belediye başkanı gibi utanmadan, sıkılmadan sokakları gezip halkla sohbet etmeye kalkması. Ben onun yerinde olsam sokağa çıkamam. Hakan da aynı şeyleri düşünüyor. Çünkü bir darbeyle geldi. Bu ülkede Kenan Evren nasıl sokağa son yıllarda çıkamıyorsa o da çıkmamalıydı. Hakan, 'Burada yattığım beni üzmüyor, dirençliyim. O darbe seçimi beni çok üzdü' dedi. Bizi de çok üzdü. Ben kardeşime söz veriyorum. O koltukta gelip sen oturacaksın."