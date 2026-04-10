CHP'li Başevirgen: Trafik Cezaları Dar Gelirliyi Mağdur Ediyor

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Vatandaşın iyiliğine olan her şeye karşı olan iktidar, ekonomik sıkıntılar içinde yaşamaya çalışan insanların kendi imkanlarıyla zor bela aldığı düşük maliyetli araçları bile vatandaşımıza çok görüyor. 24 yıllık AKP iktidarı ekonomiyi, dar gelirliye kestiği trafik cezalarıyla düzeltmeye çalışıyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yeniden düzenlenen trafik cezalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ekonomik krizin derinleştiği Türkiye'de birçok vatandaş için otomobilin artık sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda gündelik hayatın stresinden kaçabildiği nadir alanlardan biri olduğunu belirten Başevirgen, "Mütevazi bir araca sahip olan vatandaşlarımız pahalı tatillere ya da sosyal aktivitelere bütçe ayıramıyorlar. Araçlarına taktıkları küçük aksesuarlar ise artık neredeyse araçlarının tutarı kadar cezalarla karşı karşıya gelmelerine neden oluyor. Son dönemlerde araçlarında yaptıkları bu tür küçük değişikliklere kesilen yüksek cezalar, araçlarının bedeline kadar ulaştığı için dar gelirliye artık mütevazi bir otomobile binebilmek bile iktidar tarafından çok görüldüğü anlamını taşıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ölçüsüz cezalar nedeniyle mağdur edildiğini söyleyen Başevirgen, "Özellikle modifiye, APP plaka, cam filmi, ses sistemi ve benzeri gerekçelerle yazılan yüksek tutarlı cezalara vatandaşlar büyük tepki gösteriyor. Trafikte gerçekten tehlike oluşturan ya da vatandaşları rahatsız eden davranışlara yönelik yaptırımların gerekli olduğu konusunda toplumda genel bir uzlaşı bulunurken, vatandaşlar ölçüsüz ve keyfi ceza uygulamaları nedeniyle mağdur ediliyor" diye konuştu.

"24 yıllık AKP iktidarı ekonomiyi, dar gelirliye kestikleri trafik cezalarıyla düzeltmeye çalışıyor"

Vatandaşın aracının değeri kadar tutarda yazılan cezalara dikkati çeken Başevirgen, şunları kaydetti:

"Vatandaşın aracının değeri 200 bin lira, yalnızca plakanın standart dışı olduğu gerekçesiyle 140 bin liralara varan cezalar yazılıyor. Buna benzer birçok örnek vatandaşlarımızın sinir uçlarıyla oynuyor. Sadece plaka da değil, araçta fabrika çıkışı dışında bir aksesuar bulunduğu gerekçesiyle de binlerce lirayı bulan cezalar kesiliyor. Trafik cezaları güvenliği sağlamak yerine bir ceza ekonomisine dönüştü. Ekonomik sıkıntılar içinde yaşamaya çalışan insanların kendi imkanlarıyla zor bela aldığı düşük maliyetli araçlar bile iktidar tarafından vatandaşa çok görüldü. 24 yıllık AKP iktidarı ekonomiyi, dar gelirliye kestikleri trafik cezalarıyla düzeltmeye çalışıyor."

"Trafik güvenliği sağlanmalı ancak bu orantılı, şeffaf ve gerçekten tehlikeyi hedef alan bir denetimle yapılmalıdır"

Cezaların hakkaniyetle yazılması çağrısında da bulunan Başevirgen, şöyle devam etti:

"Vatandaşların tepkisinin temelinde ise cezaların niteliği ve oranı yer alıyor. Birçok sürücü, gerçekten tehlikeli davranışların çoğu zaman göz ardı edildiğini, buna karşın araç üzerindeki kozmetik değişikliklere ise ağır yaptırım uygulanmasını hakkaniyetli bulmuyor. Trafik cezalarında net bir ayrım yapmak zorundayız. Özellikle aşırı gürültü çıkaran ses sistemleri, trafikte tehlikeli sürüş ve yarış, egzozla çevreyi rahatsız eden araçlar gibi durumlara uygulanan cezalar doğru ve gereklidir. Ancak, trafik güvenliğini doğrudan etkilemeyen aksesuarlar ya da orijinalinin dışında bir müzik sistemi olduğu için yazılan cezalar toplumda adalet duygusunu zedeliyor. Trafik güvenliği sağlanmalı ancak bu orantılı, şeffaf ve gerçekten tehlikeyi hedef alan bir denetimle yapılmalıdır."