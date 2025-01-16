CHP\'li Belediye Başkanlarından Rıza Akpolat\'a Destek

Güncel

(İSTANBUL) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP'li belediye başkanlarının halkın iradesini boşa çıkaran uygulamaların karşısında olacağını belirtti.

İstanbul'da gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için çok sayıda CHP'li belediye başkanı İstanbul'a geldi. Beşiktaş Belediyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaptığı açıklamada, "Demokrasi yoluyla seçilen halkın iradesini boşa çıkartan bu uygulamanın tüm belediye başkanları olarak dimdik karşısındayız. Bugün Beşiktaş'ta olmamızın en büyük sebebi bu duruşumuzun birlikteliğimizin bir göstergesidir. Biz CHP ailesi olarak bu tip yasadışı olan uygulamaların hepsinin dimdik karşısında duracağız ve kol kola girerek ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağımızdan hiçbirimizin hiçbir şüphesi yok" ifadelerini kullandı.