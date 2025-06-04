Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve itirafçı olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerinin organize edildiği ve bazı kişilerin ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'A TAHLİYE

Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlanan ve savcıya yeniden ifade eden iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İtirafçı olarak ifade veren Aktaş, tahliye edildi.

İHALE DANIŞMANI DA ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Öte yandan Beşiktaş Belediyesi İhale Danışmanı Mustafa Mutlu'nun da etkin pişmanlıktan faydalandığı ve tahliye edildiği öğrenildi.

10 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Öte yandan Aktaş'la birlikte toplam 10 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi. O isimler şu şekilde: "Mustafa Mutlu, Sami Özge Arıoğlu, Mustafa Başar Arıoğlu, Servet Yıldırım, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan."

İTİRAFÇI OLDU

30 Nisan 2025'te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra "ifademe eklemek istediklerim var" diyerek 11 Mayıs 2025'te ikinci ifadesini vermişti.

Aktaş, ifadesinde, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtmişti.

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı vermişti.

Aktaş'ın cezaevinden çıkmak için iki kez verdiği etkin pişmanlık ifadesi nedeniyle Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanları ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İsfalt Genel Müdürü gözaltına tutuklanmıştı.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Aktaş ifadesinde, ihale aldığı belediyelerin başkanlarına para verdiğini, 2024 yerel seçimlerinde adayların seçim çalışmalarında kullanılması için de araç vermeye zorlandığını ileri sürmüştü.

Aktaş'ın verdiği ikinci ifadesinde ise "Belediye araçlarının kullanması gereken benzin, mazot ihalesini kazanan Elif LPG belediyeden alacaklıydı. Belediye, borçlarını ödemek yerine Başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla Etiler Tıp Merkezi'ni değerinin üzerinde fiyatla satın aldırdı" demişti.