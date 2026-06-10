Burhanettin Bulut, Akın Gürlek'e, İbb Soruşturmasındaki Kötü Muamele İddialarını Sordu

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in işkence ve kötü muamele iddialarını sordu. Bulut, "Devletin görevi, suç isnadı altındaki kişilerin dahi temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak; yargı süreçlerini intikam duygusundan, siyasi etkiden ve keyfi uygulamalardan arındırmaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in işkence ve kötü muamele iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Adalet Bakanı Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"İnsan onurunu ve bedensel/ruhsal bütünlüğü doğrudan hedef alan işkence ve kötü muamele, hiçbir koşulda meşrulaştırılamaz. İşkence evrensel hukuk normları bakımından insanlığa karşı işlenmiş en ağır fiiller arasındadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in kamuoyuna yansıyan savunmasında dile getirdiği iddialar skandal niteliğindedir."

"İDDİALAR GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Türker'in savunmasında yer alan; sabaha karşı gerçekleştirilen ev aramalarında uygulanan orantısız güvenlik tedbirleri, çocukların bu süreçlerden psikolojik olarak etkilenmesi, cezaevine kabul sırasında insan onurunu zedeleyen çıplak arama uygulamaları, çocukları üzerinden tehdit edildiğine ilişkin beyanlar ve mal varlığına yönelik baskı iddiaları, demokratik bir hukuk devletinde görmezden gelinemez. Devletin görevi, suç isnadı altındaki kişilerin dahi temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak, yargı süreçlerini intikam duygusundan, siyasi etkiden ve keyfi uygulamalardan arındırmaktır. Bu skandalın tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların tespit edilmesi toplumun tamamının adalet duygusunun korunması açısından da zorunludur."

"İDDİALARLA İLGİLİ İDARİ İNCELEME VEYA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMESİ YAPILACAK MI?"

CHP'li Bulut'un Bakan Gürlek'e soruları ise şöyle:

"Fatoş Pınar Türker'in ikametine gerçekleştirilen operasyon kapsamında görev alan polis ekipleri hangi birimlerden oluşmuştur? Mali suçlara ilişkin bir soruşturmada, 'cinayet büro' personelinin görevlendirildiği iddiası doğru mudur? Doğru ise bunun hukuki gerekçesi nedir? Gözaltı ve cezaevine kabul süreçlerinde gerçekleştirilen üst aramalarına ilişkin mevzuat hükümleri nelerdir? Fatoş Pınar Türker hakkında uygulanan arama işlemleri ilgili mevzuata uygun şekilde mi gerçekleştirilmiştir? Türker'in beyanlarında yer alan 'çamaşırını da indir' şeklindeki uygulama iddiası hakkında Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Türker'in, savcılık makamınca yeniden ifadeye çağrıldığı ve bu süreçte çocuklarının velayetiyle mal varlığı üzerinden baskı kurulduğu yönündeki iddiaları hakkında Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bir şüpheliye, 'Çocuklarını bir daha göremeyeceksin' veya 'Sosyal Hizmetler çocuklarını alır' şeklinde ifadeler kullanılması mevzuata uygun mudur?"

Fatoş Pınar Türker'in kamuoyuna yansıyan iddialarıyla ilgili olarak Bakanlığınız tarafından idari inceleme veya müfettiş görevlendirmesi yapılacak mıdır? Son beş yıl içerisinde gözaltı, cezaevine kabul süreçleri veya savcılık işlemleri sırasında kötü muamele ve insan onuruna aykırı uygulama iddiasıyla Bakanlığınıza ulaşan şikayet sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı hakkında soruşturma açılmıştır?"