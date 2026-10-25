CHP'li Demirci ve Saraç Çorum'da emeklilerle buluştu, 7 Kasım Ankara buluşmasını duyurdu - Son Dakika
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CHP'li Demirci ve Saraç Çorum'da emeklilerle buluştu, 7 Kasım Ankara buluşmasını duyurdu

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CHP\'li Demirci ve Saraç Çorum\'da emeklilerle buluştu, 7 Kasım Ankara buluşmasını duyurdu
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Demirci ve Saraç, Çorum'da il yönetimi, emekliler ve basın mensuplarıyla buluştu; 7 Kasım'da Ankara'da yapılacak emekliler buluşması duyuruldu. Saraç, Çorum'da 128 bin civarı emekli olduğunu belirterek emekli aylıklarının yetersizliğine dikkati çekti.

(ÇORUM) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Adnan Demirci ve Necdet Saraç, Çorum'da CHP il yönetimi, emekliler ve basın mensupları ile bir araya geldi.

CHP STK ve Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci ve CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Çorum'da CHP il yönetimi, emekliler ve basın mensupları ile bir araya geldi. 7 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek emekliler buluşmasının duyurulduğu toplantıda, emekli yoksulluğu, gelir adaletsizliği ve kamucu sosyal politikalar öne çıktı.

Demirci, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri örgüt ziyaretlerinde, hem örgütlerin sorunlarını değerlendirdiklerini hem de partinin güncellenen politikalarını yurttaşlarla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Çalışmaların öncelikli adresinin örgütler olduğunu belirten Demirci, örgütlerin görüş ve önerilerini birlikte değerlendirdiklerini ifade etti.

Emeklilerin yaşadığı sorunların gündeme taşınması amacıyla 7 Kasım'da Ankara'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bir emekliler buluşması gerçekleştirileceğini açıklayan Demirci, buluşmada emeklilerin sorunlarının doğrudan dinleneceğini ve CHP'nin güncellenmiş emekli politikalarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Saraç ise Türkiye'de emeklilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik tabloya dikkati çekti. Yaklaşık 520 bin nüfusa sahip Çorum'da 128 bin civarında emekli bulunduğunu belirten Saraç, kentin önemli bir sanayi ve üretim merkezi olmasına rağmen emekli nüfusunun yüksekliğinin, istihdam ve ekonomik yapı açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Üniversite mezunu gençlerin kentte yeterli istihdam olanağı bulamadıkları için başka şehirlere yöneldiğini ifade eden Saraç, planlama eksikliğinin hem göçü hem de ekonomik sorunları derinleştirdiğini vurguladı.

Türkiye'de emekli yoksulluğu, çalışan yoksulluğu ve çocuk yoksulluğunun artık toplumsal bir gerçeklik haline geldiğini belirten Saraç, ekonomik krizin siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin toplumun bütün kesimlerini etkilediğini söyledi.

"EMEKLİLİK BİR LÜTUF DEĞİL, HAKTIR"

Necdet Saraç, emekli aylıklarının yetersizliğine dikkat çekerek devletin yurttaşların haklarını bir lütuf gibi sunmaması gerektiğini vurgulayarak, "Emeklilik bir lütuf değil, haktır" dedi. Saraç, yıllarca çalışan insanların emeklilik dönemlerinde insanca yaşayabilecekleri bir gelire sahip olmalarının devletin sorumluluğu olduğunu belirtti. Saraç, sosyal devlet anlayışının emeklilerin geleceğini güvence altına alması gerektiğini ifade ederek kamucu politikaların önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin temel ekonomik ve sosyal sorunlarının siyasi gündemin gerisinde kaldığını söyleyen Saraç, CHP'nin yeniden ülkenin gerçek gündemini siyasetin merkezine taşıması gerektiğini belirtti. CHP'nin siyasi duruşu konusunda tereddüt taşımadığını ifade eden Saraç, "Bizim muhalefete muhalefet edecek bir anlayışımız yok. Doğru yerdeyiz. Bizim gideceğimiz başka bir yer yok. Cumhuriyet Halk Partisi merkezdir" dedi.

Siyasetin temel sorumluluğunun ekonomik kriz, yoksulluk ve gelir adaletsizliği gibi sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyleyen Saraç, 7 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek toplantının emeklilerin sorunlarını yeniden gündeme taşımak ve çözüm önerilerini tartışmak açısından önemli olduğunu söyledi. Çalışmaların Ankara ile sınırlı kalmayacağını belirten Saraç, diğer kentlerde de emeklilerle buluşmalar gerçekleştirileceğini ifade etti.

CHP'nin önümüzdeki dönemde engellilik, yoksulluk ve kent yoksulluğu başlıklarında da çalışmalar yürüteceğini belirten Saraç, kamucu politikalarla Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade etti. Saraç, siyasi partilerin varlık nedeninin sorunlara çözüm üretmek olduğunu vurgulayarak CHP'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Heyet, basın toplantısı sonrası il yönetimi ile birlikte Çorum'da düzenlenen tarım fuarını ziyaret etti.

Kaynak: ANKA
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