Ömer Günel Gözaltına Alındı... Murat Emir: "Sizin Asıl Amacınız Maddi Gerçeği Aramak Değil İtibar Suikastı Yapmak"

13.03.2026 12:49  Güncelleme: 13:47
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, durumu 'kumpas kokan gözaltı kararları' olarak nitelendirerek eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Seçilmiş, makamı belli, adresi belli, kaçma şüphesi olmayan bir belediye başkanına bir kağıt parçası göndermek çok mu zor? Sizin asıl amacınız maddi gerçeği aramak değil de sabahın köründe kumpas kokan gözaltı kararları ile itibar suikastı yapmak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Haberi aldığımda, 'Acaba Aydın Adliyesi yerinde mi duruyor' diye sordum. Adliye binası yerinde; savcılar, hakimler orada görevlerine devam ediyor. O zaman Kuşadası neresi, İstanbul neresi? Ben bir hukukçu ve grup başkanvekiliyim; bizim haberimiz olmadan Gazi Meclis'ten Ceza Muhakemesi Kanunu'nu ilga eden bir yasa falan mı geçirdiniz? CMK madde 12'ye göre yer bakımından yetkili merci Aydın'da. Dahası CMK Madde 145'e göre ifadesi alınacak kişi davetiye ile de çağrılır."

Seçilmiş, makamı belli, adresi belli, kaçma şüphesi olmayan bir belediye başkanına bir kağıt parçası göndermek çok mu zor? Sizin asıl amacınız maddi gerçeği aramak değil de sabahın köründe kumpas kokan gözaltı kararları ile itibar suikastı yapmak. Son bir yıldır, başındaki ismin adeta özel bir misyonla atandığı 'ultra özel yetkili' İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sınır tanımadan ülkenin dört bir yanına el uzatıyor. Ekrem İmamoğlu davalarıyla başlattığınız CHP'li belediyelere yönelik bu sistematik operasyonlarla, Anayasa'nın en temel güvencelerinden olan doğal hakim ilkesini yerle yeksan ettiniz. Artık ortada hukuki bir süreç değil, tek bir merkezden yönetilen siyasi bir infaz kurumu var. Bizim, sizin kumpaslarınıza kurban edilecek tek bir belediye başkanımız yok! Bizim, topuklayanlara feda edilecek tek bir yol arkadaşımız da yok! Bugünlerden geriye anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik bu cüretkar teşebbüsünüz kalacak."

Kaynak: ANKA

