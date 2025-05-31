CHP\'li Erkol: Belediye Operasyonları Hukuksuz ve Yıldırma Amaçlı

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(DÜZCE) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonlara ilişkin olarak, "Bir suç iddiası varsa önce müfettişlerin gelmesi lazım, soruşturulması lazım. Bir suç varsa memur yargılama usulüne göre de izin istenmesi lazım. Bütün yasalar bir kenara bırakılıyor, gece yarısı operasyonlar yapılıyor. İstanbul Başsavcısı Adana'ya talimat veriyor. Bu tamamen CHP'yi yıldırmaya, sindirmeye yönelik bir operasyon. Haksız, hukuksuz bir operasyon. Yılmayacağız, karşı koyacağız" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Düzce Anıtpark Meydan'ında yapacağı miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na CHP'li belediyelere yönelik başlatılan yeni operasyon dalgasını değerlendirdi. CHP'li Erkol, şunları kaydetti:

"CHP kuşkusuz öncelikle kendi cumhurbaşkanı adayı için bir kampanya yapıyor ama aslında çalışanlar için, emekliler için, yoksullar için hak talebinde bulunuyor. Nitekim genel başkanımız son günlerde asgari ücret ile ilgili bir dizi görüşme yapıyor. Bir yandan adalet sistemiyle ilgili taleplerimiz var. Anayasa çiğneniyor, yasalar çiğneniyor. Hukuksuz işlemler yapılıyor. Aslında mücadelemizin simgesi Ekrem İmamoğlu ama Türkiye için herkes için. Daha önce de söyledik, bir suç iddiası varsa önce müfettişlerin gelmesi lazım, soruşturulması lazım. Bir suç varsa memur yargılama usulüne göre de izin istenmesi lazım. Bütün yasalar bir kenara bırakılıyor, gece yarısı operasyonlar yapılıyor. İstanbul Başsavcısı Adana'ya talimat veriyor. Bu tamamen CHP'yi yıldırmaya, sindirmeye yönelik bir operasyon. Haksız, hukuksuz bir operasyon. Yılmayacağız, karşı koyacağız."