CHP'li Genç'ten Zirai Don İçin Kanun Teklifi - Son Dakika
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CHP'li Genç'ten Zirai Don İçin Kanun Teklifi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, zirai don felaketi için TBMM'ye üç ayrı kanun teklifi sundu.

17.04.2025 12:00
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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, nisan ayında Kayseri başta olmak üzere birçok ilde tarımı büyük ölçüde etkileyen zirai don felaketine karşı; 5488, 2090 ve 5363 sayılı yasalarda değişiklik öngören üç ayrı kanun teklifini TBMM'ye sundu. Genç, "Çiftçimiz yalnız değildir. Bu felaketin yaralarını sarmak için sadece konuşmak değil, somut adımlar atmak zorundayız" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Genç, başta Kayseri'nin Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi ilçeleri olmak üzere, Türkiye genelinde etkili olan zirai don felaketinden meyve ağaçları ve tarım arazilerinin büyük zarar görmesi nedeniyle, üç temel kanunda değişiklik yapılmasını öngören düzenleme paketi hazırlayarak, TBMM'ye sundu.

Genç'in sunduğu tekliflerde, 5488 sayılı Tarım Kanunu'na "Tarımsal Afet Bölgesi" tanımı eklenmesi, 2090 sayılı Kanun'a 2025 yılı için sigortasız üreticilere yardım yapılmasını sağlayacak geçici madde ilavesi ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu'nda prim desteği artırımı ile çiçeklenme dönemi hasarlarının teminat kapsamına alınması öngörülüyor.

"Bu afete karşı çiftçiyi koruyacak bir yasal zemin yok"

CHP'li Genç, teklif ile ilgili açıklamasında şunları ifade etti:

"Yaşanan zirai don felaketi, binlerce hanenin geçimini, ülkenin tarımsal üretimini ve gıda güvenliğini tehdit etti. Elmasıyla, kayısıyla, kirazıyla bilinen bölgelerimizde üretici neredeyse yüzde 100 kayıpla karşı karşıya kaldı. Ancak asıl sorun sadece doğal afet değil. Bu afete karşı çiftçiyi koruyacak bir yasal zemin yok. 5488 sayılı Tarım Kanunu'nda afet bölgesi tanımı bile bulunmuyor. 2090 sayılı yasa, sigortasız çiftçiye yardım etmiyor. 5363 sayılı Sigorta Kanunu ise çiçeklenme dönemindeki zararları kapsamıyor. İşte bu yüzden, laf üretmek yerine çözüm üretmek adına üç ayrı kanun teklifimizi TBMM'ye sunduk. Tarımsal afet bölgesi tanımıyla desteklerin keyfiliğini ortadan kaldırıyoruz. Sigortasız üreticiye 2025 için yardım yolunu açıyoruz ve sigorta sisteminin kapsayıcılığını artırıyoruz. Biz üreticinin sesi olmaya, hakkını savunmaya, emeğini korumaya devam edeceğiz. Bu tekliflerin siyaseti olmaz. Bu, memleketin toprağını, çiftçisini ve sofrasını koruma meselesidir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Genç'ten Zirai Don İçin Kanun Teklifi - Son Dakika

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