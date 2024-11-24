CHP\'li Gökçe Gökçen, Efes Selçuk\'ta Kayyum Uygulamasına Direnişi Destekledi

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(İZMİR) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Efe Selçuk'ta Meryem Ana Evi'nin önündeki otopark işletmesini bakanlığın devralma kararına karşı başlatılan direnişe destek için alana gitti. Kayyum göndermesi yapan Gökçen, " Esenyurt'ta, Mardin'de, Halfeti'de, Batman'da, Tunceli'de, Ovacık'ta bir kayyum uygulaması var ve o kayyum uygulaması sadece belediyeye işgal hareketiyle olmuyor. Belediyenin bütçesine el koymakla da oluyor" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den de destek geldi.

Geç saatlerde devre konu otopark alanında kurulan çadırları ziyaret ederek direnişe destek veren Gökçen, tüm vatandaşları sabah saatlerinde alana davet etti.

"Buranın iradesinin burada kalması için de oy verdiler"

Gökçen, halkın iradesinin gasp edildiği mesajını verirken kayyum atanan belediyeleri örnek gösterdi ve şunları söyledi:

"Efes Selçuk, tarihi ve kültürel mirasıyla sahip çıkılması gereken bir ilçe. İzmir'de yaşayan bütün yurttaşlarımıza, İzmir'i seven ve bu ülke için kıymetini bilen bütün yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Burada Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel, yurttaşlarımız, partililerimiz ve Efes Selçuk'u çok seven vatandaşlarımızla nöbetteyiz. Vatandaşlarımız buraya geldiler. Kendileri imza atıyorlar, imza topluyorlar. Buranın, burada kalmasını istiyorlar. Çok basit bir talepleri var. Biliyorlar ki kendileri 31 Mart'ta bir oy verdiler. Önceki 31 Mart'ta da bir oy verdiler. Bu seçimlerin sonucunda şöyle bir karar verdiler. 2019 yılında dediler ki 'Şimdiye kadar bizim sesimiz ilçe belediyesi tarafından yeterince duyulmadı. Burada halkın iktidarını kurmak istiyoruz' dediler ve Filiz Başkan'a oy verdiler. Aslında oy verdikleri sadece Filiz Başkan'ın kendisi değildi Kendileri için oy vermişlerdi. Hizmet alabilmek için oy vermişlerdi. sadece belediyenin temel hizmetleri için değil. Aynı zamanda buranın iradesinin burada kalması için de oy verdiler. Buranın, bütün dinler için önemli olan mirasının tamamına sahip çıkılması için oy verdiler. Bu oyların sonucunda 2019 yılında bir yönetim değişikliği oldu ve halkımız o kadar memnun kaldı ki Filiz Başkan'a yeniden oy verdiler. CHP'nin Efes Selçuk'taki yönetimiyle birlikte ülkemizdeki olumsuz koşullara, ekonomik sıkıntılara karşı bir nebze de olsun belediyeyi yanlarında gördüler.

"Burada bir el koyma girişimi var"

Bugün, belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan gelirler, bugün belediyeden alınmaya çalışılıyor. Esenyurt'ta, Mardin'de, Halfeti'de, Batman'da, Tunceli'de, Ovacık'ta bir kayyum uygulaması var ve o kayyum uygulaması sadece belediyeye işgal hareketiyle olmuyor. Belediyenin bütçesine el koymakla da oluyor. Belediye çalışanlarının çalışamaması için, belediyenin hizmetleri yerine getirememesi için, buranın kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkılamasın diye bir el koyma girişimi var. O yüzden vatandaşlarımız ve belediye başkanımız bir halkın iradesi direnişine başladılar. Yarın da halkımız ve vatandaşlarımız burada olacaklar. Farklı siyasi görüşlerden vatandaşlarımızın katılımıyla Meryem Ana Evi'nin önünde olacaklar. Efes Selçuk ile dayanışmaya herkesi davet ediyoruz."