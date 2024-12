CHP\'li Günaydın, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Özer\'i Ziyaret Etti

Güncel

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ahmet Özer için yargılama ve serbest bırakma sürecinin bir an evvel başlaması gerektiğini söyleyen Günaydın, "Bu hukuk dışı günler, bu adaletsiz günler, bu adaletsiz yıllar bir an evvel sona ermeli. Türkiye'yi artık cezaevleri önünden değil okullar, üniversiteler barış, eğitim üzerinden bir sese ve seslenmeye ihtiyacı var. Bugünleri de hep beraber yaşayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından video paylaşan Günaydın, Ahmet Özer'in yurttaşlara selam ve saygılarını ileterek, şöyle konuştu:

"Hepimiz biliyoruz ki 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra son dönemde 7 belediyeye kayyum atandı. Bu belediye başkanlarından bazıları için ilk derece mahkemelerinden hüküm çıktı, bazıları için ise böyle bir hüküm söz konusu değil. Ancak bunların tamamı tutuksuz olmak üzere dışarıdalar. Ama belediyelere kayyum atandı. Buna karşılık sevgili Ahmet Özer, soruşturma başlangıcında gözaltına alındı ve aynı gün tutuklandı ve halen bir aylık bir süre içerisinde cezaevinde tutuklu bulunuyor. Şüphesiz doğru olan, herkesin kesin hükme kadar tutuksuz olarak dışarıda bulunması. Ben Ahmet Özer üzerindeki bu negatif olumsuz uygulamayı anlatmak için bu örneği özellikle vurgulamak istedim.

"Yargılama ve serbest bırakma sürecinin bir an evvel yaşanması lazım"

Kendisinin de talebi, bizim de talebimiz, buradan da ifade etmek isteriz ki artık bu bizim açımızdan hukukla hiçbir bağdaşır yanı olmayan iddiaların, bir iddianameye dönüşmesi ve bir ağır ceza mahkemesi önüne Ahmet Özer'in çıkartılması lazım. Çünkü bu iddialar kaçma şüphesi bulunmayan, delilleri karartma durumu olmayan, tanıkları baskılama süreci söz konusu olmayan, zaten on yıl önceki hukuka aykırı iddialara dayalı olarak tutuklu bulunan bir insanın ilk mahkemede ve hatta iddianameyle beraber ve hatta ondan da evvel itirazlar üzerine serbest bırakılması lazım. Bu yapılmıyorsa hiç olmazsa iddianamenin bir an evvel açıklanması ve ilk derece mahkemesi üzerinden bu yargılama ve serbest bırakma sürecinin bir an evvel yaşanması lazım."

"Bu adaletsiz günler, bu adaletsiz yıllar bir an evvel sona ermeli"

"Biz Silivri Cezaevi önünden sizlere sesleneceğimiz günlerin sona ermesi umudunu taşıyoruz" diyen Günaydın, "Çünkü bu hukuk dışı günler, bu adaletsiz günler, bu adaletsiz yıllar bir an evvel sona ermeli. Türkiye'yi artık cezaevleri önünden değil okullar, üniversiteler barış, eğitim üzerinden bir sese ve seslenmeye ihtiyacı var. Bugünleri de hep beraber yaşayacağız. Ben bir kez daha burada hükümlü ve tutuklu bulunan tüm insanlara geçmiş olsun diyorum. Barış dileğimi tüm Türkiye'ye Silivri Cezaevi üzerinden seslenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.