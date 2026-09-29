CHP'li Gürer, 2027'de 480 bin baş sığır ithalatını eleştirip politika değişmedi dedi - Son Dakika
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CHP'li Gürer, 2027'de 480 bin baş sığır ithalatını eleştirip politika değişmedi dedi

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CHP\'li Gürer, 2027\'de 480 bin baş sığır ithalatını eleştirip politika değişmedi dedi
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027'de planladığı 480 bin baş sığır ithalatını eleştirdi. Gürer, 2026 için öngörülen 500 bin baş hedefe ilk yedi ayda 495 bin 527 başla ulaşıldığını ve ithalatın geçici tedbir olmaktan çıktığını söyledi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı için "480 bin baş besilik erkek sığır ithalatı" planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılı için öngörülen 500 bin başlık ithalat hedefine ilk yedi ayda ulaşıldığını ve 177 milyon dolar ödeme yapıldığını belirten Gürer, "İthalat geçici bir tedbir olarak uygulanabilir. Ancak yıllarca devam eden ithalat artık geçici olmaktan çıkar, politikanın kendisi haline gelir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı besilik erkek sığır ithalatı planlamasını değerlendirdi. Açıklanan yeni programın hayvancılıktaki temel sorunların çözülemediğini gösterdiğini kaydeden Gürer, "Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı için 500 bin baş hayvan ithalatı planlamıştı. Daha yılın ilk yedi ayında 495 bin 527 baş hayvan ithal edildi. Yani bir yıl için öngörülen ithalat miktarının yüzde 99'undan fazlası daha yılın ilk yedi ayında gerçekleşti. İthalatın bu hızla sürdürülmesi, Türkiye'de hayvancılığın kendi kendine yeterli hale getirilemediğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Gürer, 2026 yılının ilk yedi ayındaki 495 bin 527 başlık ithalatın 82 bin 454 başının damızlık, 413 bin 73 başının ise damızlık olmayan sığır olduğunu ve bu ithalat için 177 milyon 265 bin dolar ödeme yapıldığını aktardı.

"20 BİN BAŞ AZALTILDI AMA TEMEL POLİTİKA DEĞİŞMEDİ"

2027 yılı için belirlenen kontenjanı da değerlendiren Gürer, "Şimdi 2027 yılı için 480 bin baş yeni ithalat planlanıyor. Rakam 20 bin baş azaltılmış olabilir ancak ortada değişen temel bir politika yok. Yine dışarıdan hayvan getirilecek, yine döviz yurt dışına çıkacak. Oysa asıl yapılması gereken, Türkiye'de üreticinin neden hayvan yetiştiremediğini çözmektir" diye konuştu. Gürer, TÜRKVET kayıtlarındaki işletme kapasitesinin esas alınacağı ve kapasite bilgisi bulunmayan işletmelerin başvuru yapamayacağı uygulamanın yanında, yerli üretimin sürdürülebilirliği için üretici maliyetlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"İTHALAT ARTIK GEÇİCİ BİR TEDBİR DEĞİL, POLITİKANIN KENDİSİ"

AK Parti iktidarları döneminde göreve gelen her bakanın "ithalatı bitirme" sözü verdiğini hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayrıca şunları söyledi:

"Hayvan ithalatı Türkiye'de yeni bir uygulama değil. AKP iktidarında farklı dönemlerde ithalat yapılıyor. Her gelen Bakan, hayvan ithalatının üç yıl içerisinde sona ereceğini ifade etti. Ancak yıllar geçti, Bakanlar değişti, ithalat devam etti. Bugün geldiğimiz noktada 2027 yılı için 480 bin baş yeni ithalat planlanıyor. İthalat geçici bir tedbir olarak uygulanabilir. Ancak yıllarca devam eden ithalat artık geçici olmaktan çıkar, politikanın kendisi haline gelir. Türkiye'nin ihtiyacı sürekli ithalat yapmak değil, kendi üreticisinin üretimini sürdürebileceği ekonomik koşulları oluşturmaktır.

"2026'NIN İLK 7 AYINDA 535 MİLYON DOLARLIK BÜYÜKBAŞ ET İTHAL EDİLDİ"

Bugün üreticinin en büyük sorunu hayvan yetiştirmek istememesi değil, hayvan yetiştirmenin ekonomik olmaktan çıkmasıdır. Yem pahalı, ilaç pahalı, veterinerlik hizmetleri pahalı, elektrik ve diğer işletme giderleri yüksek. Üreticinin geliri giderini karşılamıyorsa üretici hayvan sayısını artırmaz. Hayvan sayısı artmayınca da ortaya çıkan açık ithalatla kapatılmaya çalışılır. "Türkiye'nin büyükbaş et ithalatı 2022'de 2 bin 169 ton iken 2023'te 36 bin 538 tona, 2024'te 81 bin 164 tona çıktı. 2025 yılında ise 65 bin 708 ton büyükbaş et ithal edildi. 2026'nın ilk 7 ayında büyükbaş et ithalatının 54 bin 218 tona ulaştığı ve bunun karşılığında 535 milyon 398 bin dolar ödeme yapıldı."

Kaynak: ANKA
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