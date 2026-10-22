CHP'li Gürer, 8 ayda 80 milyar 92 milyon lira şans oyunu vergisi toplandığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP'li Gürer, 8 ayda 80 milyar 92 milyon lira şans oyunu vergisi toplandığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şans oyunları vergi gelirinin 8 ayda 80 milyar 92 milyon liraya ulaşarak 2026 için öngörülen yıllık hedefi aştığını belirtti. Gürer, geçim sıkıntısının vatandaşı şans oyunlarına yönelttiğini, umudun emeğe bağlı olması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şans oyunlarından beklenen vergi gelirinin yükselmesinin, vatandaşın umudunu şansa bağladığını gösterdiğini ifade ederek, "İnsanlar hayatlarını değiştirme umudunu şans oyunlarında aramak zorunda kalmamalıdır. Bütçede rakamlar büyüyebilir; önemli olan vatandaşın sofrasının büyümesidir. İnsanların umudu kuponlara değil, emeğine ve geleceğine bağlı olmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2027 yılı bütçesini değerlendirdi. Bütçede önemli bir gelir kalemi olarak görünen şans oyunlarına dikkati çeken Gürer, AK Parti iktidarının vermeyi değil almayı bildiğini, yoksullaşan vatandaşın da işi şansa, kadere bıraktığını savundu.

Gürer, "Vatandaş, dolaylı kumar ile geçim için yol arıyor. Geçim sıkıntısı ve alım gücündeki düşüşün vatandaşları şans oyunlarına yöneltti. Şans oyunlarından elde edilen vergi gelirlerindeki artış dikkati çekici. 2026 yılı için 67 milyar 111 milyon lira olarak öngörülen şans oyunları vergi geliri, yılın 8 ayında 80 milyar 92 milyon liraya ulaştı. Böylece yıllık hedef, henüz yılın üçte ikisi geride kalmışken aşıldı" değerlendirmesinde bulundu.

"VATANDAŞ, MUTFAĞINDAKİ YANGIN BÜYÜRKEN UMUDUNU ŞANSA BAĞLIYOR"

Vatandaşın geçinemediğini, borcunu ödeyemediğini, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Gürer, şunları kaydetti:

"İnsanlar ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için tutarı küçük görülen şans oyunlarına yöneliyor. 'Ya çıkarsa' diyerek, 'ya nasip talih kuşu konar mı' düşüncesi ile oyunlara yöneliyor. Dolaylı vergiler yanında şans oyunu ile de kamuya vergi ödüyor. Şans oyunlarında çıkış yolu, umut arıyor. Vatandaşın mutfağındaki yangın büyürken, umudunu şansa bağlıyor. 'Umut fakirin ekmeği' diyerek şansının peşine düşüyor. Kaderine isyan edip 'Belki bir umut, döner mi? derken de cebinde kalan son kuruşu da dolaylı kumarda tüketiyor.

"İNSANLAR EMEĞİYLE GEÇİNEBİLMELİ"

Yılın tamamı için belirlenen hedef, daha 8 ayda aşıldı. Bu rakam, vatandaşın şans oyunlarına ne ölçüde yöneldiğini tek başına kanıtlamaz. Ancak bütçe gerçekleşmelerindeki bu artışın nedenleri, vatandaşın ekonomik koşullarıyla birlikte incelenmelidir. İnsanlar emeğiyle geçinebilmeli, geleceğini kuponlarda ve biletlerde aramak zorunda kalmamalıdır.

İşçi, emekli, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaş geçim mücadelesi veriyor. Ücretler temel ihtiyaçlar karşısında eriyor, borç yükü ağırlaşıyor. Emekli ve asgari ücretlinin geçim sıkıntısı katlandı. Memur ve sanayici dahi zor durumda. Böyle bir ortamda şans oyunlarından beklenen vergi gelirinin yükselmesi, vatandaşın umudunu şansa bağladığını ve şans oyunlarının çeşitliliği içinde çare arayışına yöneldiğini de gösteriyor.

Bir ülkede vatandaş maaşıyla ay sonunu getiremiyor, mutfak masrafını karşılamakta zorlanıyor ve borçlarını çeviremiyorsa burada ciddi bir geçim sorunu vardır. İnsanlar hayatlarını değiştirme umudunu şans oyunlarında aramak zorunda kalmamalıdır. Bütçede rakamlar büyüyebilir; önemli olan vatandaşın sofrasının büyümesidir. İnsanların umudu kuponlara değil, emeğine ve geleceğine bağlı olmalıdır."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiÖmer Fethi GürerMilletvekiliPolitikaEkonomiGüncelNiğdeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
Dev havalimanı hedef alındı ABD’den acil tahliye talimatı Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
13:06
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
13:06
31 Mart 2024’te oluşan “kırmızı ağırlıklı“ harita değişti: 37 ilde belediyeyi yöneten parti değişti
31 Mart 2024’te oluşan "kırmızı ağırlıklı" harita değişti: 37 ilde belediyeyi yöneten parti değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:36
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül’ün koruması da gözaltına alındı
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
10:17
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı
Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:32:46. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP'li Gürer, 8 ayda 80 milyar 92 milyon lira şans oyunu vergisi toplandığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei