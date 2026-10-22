CHP'li Gürer, 8 ayda 80 milyar 92 milyon lira şans oyunu vergisi toplandığını söyledi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şans oyunlarından beklenen vergi gelirinin yükselmesinin, vatandaşın umudunu şansa bağladığını gösterdiğini ifade ederek, "İnsanlar hayatlarını değiştirme umudunu şans oyunlarında aramak zorunda kalmamalıdır. Bütçede rakamlar büyüyebilir; önemli olan vatandaşın sofrasının büyümesidir. İnsanların umudu kuponlara değil, emeğine ve geleceğine bağlı olmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2027 yılı bütçesini değerlendirdi. Bütçede önemli bir gelir kalemi olarak görünen şans oyunlarına dikkati çeken Gürer, AK Parti iktidarının vermeyi değil almayı bildiğini, yoksullaşan vatandaşın da işi şansa, kadere bıraktığını savundu.

Gürer, "Vatandaş, dolaylı kumar ile geçim için yol arıyor. Geçim sıkıntısı ve alım gücündeki düşüşün vatandaşları şans oyunlarına yöneltti. Şans oyunlarından elde edilen vergi gelirlerindeki artış dikkati çekici. 2026 yılı için 67 milyar 111 milyon lira olarak öngörülen şans oyunları vergi geliri, yılın 8 ayında 80 milyar 92 milyon liraya ulaştı. Böylece yıllık hedef, henüz yılın üçte ikisi geride kalmışken aşıldı" değerlendirmesinde bulundu.

"VATANDAŞ, MUTFAĞINDAKİ YANGIN BÜYÜRKEN UMUDUNU ŞANSA BAĞLIYOR"

Vatandaşın geçinemediğini, borcunu ödeyemediğini, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Gürer, şunları kaydetti:

"İnsanlar ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için tutarı küçük görülen şans oyunlarına yöneliyor. 'Ya çıkarsa' diyerek, 'ya nasip talih kuşu konar mı' düşüncesi ile oyunlara yöneliyor. Dolaylı vergiler yanında şans oyunu ile de kamuya vergi ödüyor. Şans oyunlarında çıkış yolu, umut arıyor. Vatandaşın mutfağındaki yangın büyürken, umudunu şansa bağlıyor. 'Umut fakirin ekmeği' diyerek şansının peşine düşüyor. Kaderine isyan edip 'Belki bir umut, döner mi? derken de cebinde kalan son kuruşu da dolaylı kumarda tüketiyor.

"İNSANLAR EMEĞİYLE GEÇİNEBİLMELİ"

Yılın tamamı için belirlenen hedef, daha 8 ayda aşıldı. Bu rakam, vatandaşın şans oyunlarına ne ölçüde yöneldiğini tek başına kanıtlamaz. Ancak bütçe gerçekleşmelerindeki bu artışın nedenleri, vatandaşın ekonomik koşullarıyla birlikte incelenmelidir. İnsanlar emeğiyle geçinebilmeli, geleceğini kuponlarda ve biletlerde aramak zorunda kalmamalıdır.

İşçi, emekli, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaş geçim mücadelesi veriyor. Ücretler temel ihtiyaçlar karşısında eriyor, borç yükü ağırlaşıyor. Emekli ve asgari ücretlinin geçim sıkıntısı katlandı. Memur ve sanayici dahi zor durumda. Böyle bir ortamda şans oyunlarından beklenen vergi gelirinin yükselmesi, vatandaşın umudunu şansa bağladığını ve şans oyunlarının çeşitliliği içinde çare arayışına yöneldiğini de gösteriyor.

Bir ülkede vatandaş maaşıyla ay sonunu getiremiyor, mutfak masrafını karşılamakta zorlanıyor ve borçlarını çeviremiyorsa burada ciddi bir geçim sorunu vardır. İnsanlar hayatlarını değiştirme umudunu şans oyunlarında aramak zorunda kalmamalıdır. Bütçede rakamlar büyüyebilir; önemli olan vatandaşın sofrasının büyümesidir. İnsanların umudu kuponlara değil, emeğine ve geleceğine bağlı olmalıdır."