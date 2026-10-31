CHP'li Gürer en düşük emekli maaşına asgari ücret düzeyi ve seyyanen artış istedi - Son Dakika
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CHP'li Gürer en düşük emekli maaşına asgari ücret düzeyi ve seyyanen artış istedi

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CHP\'li Gürer en düşük emekli maaşına asgari ücret düzeyi ve seyyanen artış istedi
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüm emeklilerin maaşlarına ayrımsız seyyanen artış yapılmasını istedi. Gürer, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tüm emeklilerin maaşlarında ayrımsız seyyanen artış sağlanmalıdır. Yeni arayışlar yeni sorunlar üretir. En düşük emekli maaşını asgari ücrete endeksleyip açlık sınırının altında ücret bırakmayarak tüm emeklilere seyyanen artış yapmak sorunun çözümünü sağlar" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli aylıklarına ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin yeni soru işaretlerine neden olduğunu söyledi. Konuya dair yazılı açıklama yapan Gürer, tüm emekliler için düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini kaydeden Gürer, "Asgari ücret ise açlık sınırının altında bir ücret olmamalıdır. Tüm emeklilerin ücretlerine seyyanen artış sağlanmalıdır. Emekliler yoksulluğa mahkum edilmiş ve zor bir yaşam sürdürmektedir. Emekli, çalıştığı primleri iş yaşamı sonrasında maaş olarak alarak yaşamına devam etmektedir. Bu nedenle ödediği prim dikkate alınarak ücret verilmesi doğaldır. Ancak yeni bir düzenleme ile emekli ücretlerinin belirlenmesi ve artışta yaş gibi kıstasların dikkate alınması yeni mağduriyetler yaratır. En düşük emekli maaşı açlık sınırının altında kalmamalı, tüm emekliler için ayrımsız bir iyileştirme sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"YENİ MAĞDURİYETLER YARATILMAMALI"

Emekliler için 2008 yılında aylık bağlama oranı ile ilgili düzenleme yapıldığını hatırlatan Gürer, şöyle devam etti:

"Çalışanların emekli maaşı bağlanma katsayısı yüzde 70 oranından yüzde 30'lara kadar geriledi. Bu düzenleme ile emeklilik sistemi üç ayrı uygulamaya bölündü: 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı maaş uygulaması oluştu. Bu nedenle emekliler intibak düzenlemesi mücadelesine başladılar. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen taşeron düzenlemesinde hizmet alım sözleşmeleri sürdürülmüş ve binlerce taşeron çalışan kadro alamamıştır. Belediyelerde taşeronda olanlar şirket kadrosuna alındıysa da hakları sınırlandırıldı; KİT'lerdeki taşeron çalışanlar ise hiç kadro alamadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen binlerce mağdur için düzenlemeye gidildiyse de kademeli bir emeklilik sistemi yapılmadığı için bir gün veya bir ay farkla emekliliği 17 yıl ötelenen bir kesim oluştu. Kademe mağdurlarının emeklilikte adalet mücadelesi devam etmektedir. Staj ve çıraklık mağdurlarının da işe/staja başladıkları gün emeklilik yaşlılık sigortası başlatılmadığı için yaşadıkları mağduriyetlerle ilgili halen bir düzenleme getirilmemiştir.

Şimdi ise Bakanlık, emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme çalışmasından söz etmektedir. Ne düzenlenecektir? En düşük emekli maaşı da diğer emekli maaşları da bellidir ve tüm emekliler mağdurdur. Tüm emeklilerin maaşlarında ayrımsız seyyanen artış sağlanmalıdır. Yeni arayışlar yeni sorunlar üretir. En düşük emekli maaşını asgari ücrete endeksleyip açlık sınırının altında ücret bırakmayarak tüm emeklilere seyyanen artış yapmak sorunun çözümünü sağlar. Emekli için yeni ayrım ve sorunlar yaratılmamalıdır. Bir an önce tüm emeklilerin maaşlarında iyileştirme sağlanmalı, yeni mağduriyetlere yol açılmamalıdır. Emekli geçinememektedir."

Kaynak: ANKA
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