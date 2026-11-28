(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından radyo, televizyon ve dijital yayın kuruluşlarına uygulanan idari para cezalarına ilişkin soru önergesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtladığını belirterek, "Soru önergemizde yalnızca kaç yayın kuruluşuna ceza verildiğini değil, uygulanan yaptırımların ekonomik boyutunu da sorduk. Ayrıca yargı kararları veya hukuki itirazlar sonucunda iptal edilen ya da yapılandırılan cezaların bulunup bulunmadığını ve bunların toplam tutarını da sorduk. Ancak Bakanlığın yanıtında bu sorularımızın parasal karşılıkları açıklanmadı" dedi.

RTÜK tarafından yayın kuruluşlarına uygulanan idari ve mali yaptırımların medya sektörünün ekonomik yapısı üzerindeki etkilerine dikkati çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşımıştı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un önergeye verdiği yanıtta, RTÜK tarafından 2025 yılında 321 medya hizmet sağlayıcı kuruluşa toplam 831 adet idari para cezası uygulandığı bildirildi. 2026 yılının Eylül ayı sonu itibarıyla ise 301 medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 753 adet idari para cezası verildiği açıklandı. Böylece 2025 yılı ile 2026 yılının dokuz ayında toplam bin 584 idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

"BAKANLIĞIN YANITINDA SORULARIMIZIN PARASAL KARŞILIKLARI AÇIKLANMADI"

Gürer, bakanlığın yanıtını değerlendirdiği yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soru önergemizde yalnızca kaç yayın kuruluşuna ceza verildiğini değil, uygulanan yaptırımların ekonomik boyutunu da sorduk. 2025 ve 2026 yıllarında kesilen idari para cezalarının toplam tutarını, bugüne kadar ne kadar tahsilat yapıldığını öğrenmek istedik. Ayrıca yargı kararları veya hukuki itirazlar sonucunda iptal edilen ya da yapılandırılan cezaların bulunup bulunmadığını ve bunların toplam tutarını da sorduk. Ancak Bakanlığın yanıtında bu sorularımızın parasal karşılıkları açıklanmadı.

Yaptırımların hangi gerekçelerle uygulandığı, hangi yayın kuruluşlarını kapsadığı ve mali sonuçlarının ne olduğu da açıklanmalıdır. 2025 yılında 831, 2026 yılının Eylül ayı sonuna kadar 753 ceza uygulanmış olması, konunun ayrıntılı biçimde incelenmesini gerekli kılmaktadır. RTÜK'ün ceza uygulamalarında hangi kriterleri esas aldığı, cezaların hangi yayın kuruluşlarına ve hangi ihlaller nedeniyle verildiği açıkça ortaya konulmalıdır. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve eşit uygulama kamu yönetiminin temel ilkeleri olmalıdır.

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