CHP'li isimler hakkında rüşvet ve kanuna muhalefet soruşturması - Son Dakika
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CHP'li isimler hakkında rüşvet ve kanuna muhalefet soruşturması

04.06.2026 17:21
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CHP'li Özgür Özel ve diğer milletvekilleri hakkında rüşvet ve siyasi kanuna muhalefet suçlamaları var.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", Özel hakkında ayrıca "rüşvet almak" suçundan yürütülen soruşturma dosyaları yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelendiği, şüphelilerin de ikrar içerikli beyanlar verdiği kaydedildi.

Özgür Özel'in, Yalım'dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiği, Yalım tarafından da bu miktarların teslim edildiği yönünde iddialar bulunduğu aktarılan açıklamada, bu iddialara ilişkin alınan beyanlar, HTS/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Özgür Özel hakkında "rüşvet almak" suçundan tefrik kararı verildiği ve dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, CHP'li Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş'ın da bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan tefrik edilen dosyanın yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Başsavcılığı, Suat Özçağdaş, Umut Akdoğan, Milletvekili, Veli Ağbaba, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li isimler hakkında rüşvet ve kanuna muhalefet soruşturması - Son Dakika

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