CHP'li İzzet Akbulut'tan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki: 'Adalet Yoksa Ekonomi da Olmuyor'

(ANKARA)- CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Akbulut, "Yüreğiniz yetiyorsa gelin bu davayı TRT'de canlı yayınlayalım, herkes görsün" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sürecinin yalnızca siyaseti değil, ekonomiyi de derinden etkilediğini belirtti. Akbulut, şöyle konuştu:

"İmamoğlu destek istemeye çıktığında, alanlardan muazzam bir destek alması, bazı hukuki olmayan süreçlerin yolunu açmaya baladı. Önce 35 yıl önceki diplomaya bakmaya başladılar, orada bir sıkıntı olup olmadığını incelediler. Kesmedi, daha sonra 'gözaltına alacağız' dediler. 5 yıl Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmış, 6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık yapıyor. Ama şimdi cumhurbaşkanı adayı çıkınca dediler ki 'İBB'de bir yolsuzluk var'. O gün itibarıyla Türkiye'ye ekonomik anlamda tepki verildi. Dolar 36,51'den 41'e, Euro 45'in üzerine çıktı. Baktılar baş edilecek gibi değil, Merkez Bankası 26 milyar dolar, yaklaşık tahmin ediliyor, satışla bunun önüne geçmeye çalıştı. Akabinde kredi risk oranları açıklanmaya başladı. CDS kredi risk puanımız 250'den 328'e çıktı. Benzin 1,5 mazot 1,4 zamlanmaya başladı. Adalet yoksa ne yazık ki ekonomi de olmuyor.

Adalet Cumhuriyet Halk Partili ise başka, Adalet ve Kalkınma Partili ise başka işliyor. Yolsuzuktan 4 bakanı gözaltına almayanlar, 100"ü geçen dosyayla geçmiş dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i bırakın gözaltına almayı, bir ifadeye dahi çağırmayanlar, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi olunca işlem yapmaya kalkıyorlar. Biz yargılansın demiyoruz, yargılansın ama adalet önünde herkes eşit olmak durumundadır. Bugün havuz medyalarında iktidar milletvekillerinin hepsi hakim, yargıç oldular karar veriyorlar. Yüreğiniz yetiyorsa gelin hep birlikte bu davayı TRT'de canlı yayınlayalım. Kim haklı kim haksız herkes görsün."